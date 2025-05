Bitcoin testuje hranicu 100 000 USD po tom, čo druhý americký štát — Arizona — vytvoril rezervný fond 📄🖋️

Závod o strategické bitcoinové rezervy začal – Arizona sa pridáva

Ďalší americký štát — Arizona — sa pridáva k preteku o tvorbu strategických rezerv v Bitcoine. Po tejto správe Bitcoin stúpa o 2,80 % na 99 800 USD, pričom testuje psychologickú hranicu 100 000 USD.

Len včera sme informovali o tom, že New Hampshire ako prvý schválil zákon, ktorý umožňuje alokovať časť svojho rozpočtu do Bitcoinu. Nadšenie investorov silnie, pričom ďalším štátom na rade môže byť Texas.

Bitcoinový rezervný fond Arizony — kľúčové body:

7. mája 2025 podpísala guvernérka Katie Hobbs zákon HB 2749, ktorým sa Arizona stala druhým štátom USA (po New Hampshire), ktorý vytvoril legislatívny rámec pre štátom riadený fond v Bitcoine a digitálnych aktívach.

Na rozdiel od modelu New Hampshire, ktorý umožňuje až 5 % strategickú rezervu:

Arizona nepoužíva peniaze daňových poplatníkov ani dôchodkové fondy

Financuje fond z hodnoty programu nevyzdvihnutého majetku štátu

Ako fond funguje podľa zákona HB 2749:

Zákon mení definíciu nevyzdvihnutého majetku — digitálne aktíva sú považované za opustené po 3 rokoch nečinnosti vlastníka.

Mechanizmus vychádza z princípov amerických zákonov o prepadnutí majetku (escheat), kde musia firmy neaktívny majetok odovzdať štátu ako správcovi.

Digitálne aktíva môžu zostať v pôvodnej forme , nie sú hneď predané

Je povolené stakingovanie za účelom generovania výnosu

Po ďalších troch rokoch neaktivity sa všetky stakingové výnosy, airdropy a úroky presúvajú do samostatného fondu — Bitcoin and Digital Assets Reserve Fund, ktorý spravuje štátny pokladník.

Ten (alebo ním poverený správca) môže aktívne stakeovať PoS aktíva,

Musí ich však držať u regulovaného správcu v USA

A môže ich predať aj pod aktuálnou trhovou cenou

Zákon je rozpočtovo neutrálny — nevyužíva žiadne verejné ani dôchodkové financie, ale len neaktívne aktíva.

Odhadovaná veľkosť rezervy

Ministerstvo financií Arizony aktuálne spravuje približne 2,44 miliardy USD v tzv. zabudnutých aktívach — pochádzajúcich z bankových účtov, šekov a trezorových schránok.

Presný podiel digitálnych aktív nie je známy, ale potenciálna hodnota sa odhaduje na milióny USD.

Ak by 1 % z tejto sumy tvorili digitálne aktíva (~24,4 mil. USD) a ročný stakingový výnos (APR) by bol 5 %, fond by mohol ročně generovať okolo 1,2 milióna USD.

Ak hodnota rezervy narastie, štát môže rozhodnúť o presune až 10 % aktív (okrem Bitcoinu) do všeobecného fondu (General Fund).

Bitcoin je však klasifikovaný ako strategické dlhodobé aktívum, ktoré sa nesmie presúvať.

Takto nastavený systém umožňuje štátu Arizona experimentovať s digitálnymi aktívami, bez ohrozenia verejných financií.

Ďalšie návrhy zákonov v Arizone v roku 2025:

SB 1025 (vetované 2. mája) – umožnil by štátnemu pokladníkovi a dôchodkovým fondom investovať až 10 % portfólia do Bitcoinu a veľkých digitálnych aktív . Guvernérka Hobbs návrh vetovala s odôvodnením, že ide o neoverené riziko .

SB 1373 (čaká na rozhodnutie) – kopíruje model štátu New Hampshire (5 %) a umožňuje priame investície štátu do kryptomien s trhovou kapitalizáciou ≥ 500 miliárd USD . Prešiel oboma komorami a čaká na rozhodnutie guvernérky.

HB 2324 (zamietnutý, čaká na opätovné prerokovanie) – návrh smeroval k vytvoreniu fondu z konfiškovaných kryptomien získaných z trestných činov. Bol 7. mája v záverečnom hlasovaní odmietnutý, no predkladatelia požiadali o jeho prehodnotenie.

Prečo je tento zákon významný:

Daňovo neutrálny prístup – Arizona ukazuje, že je možné vystaviť sa Bitcoinu bez použitia verejných rozpočtov či dôchodkových fondov .

Právne uznanie kryptomien – HB 2749 ako prvý v USA zaraďuje kryptomeny medzi uznávané triedy aktív v zákone o nevyzdvihnutom majetku.

Impulz pre iné štáty – New Hampshire a Arizona predstavujú dva odlišné prístupy (priama investícia vs. nečinné aktíva), ktoré sa môžu stať vzormi pre ďalšie zákonodarné orgány.

Bude Texas ďalší?

Texas je momentálne najvážnejším kandidátom na zaradenie medzi štáty New Hampshire a Arizonu, ktoré vytvorili štátnu bitcoinovú rezervu. Senátny návrh SB 21 už bol jednomyseľne schválený v Senáte (31–0), prešiel výborom Snemovne 9. mája a čaká na finálne hlasovanie. Ak bude návrh schválený, poputuje k pro-krypto guvernérovi Gregovi Abbottovi. Paralelná verzia v Snemovni (HB 1598) zostáva tiež aktívna.

Na porovnanie — Florida svoje návrhy stiahla a Oklahoma Strategic Bitcoin Reserve Act neprešiel hlasovaním v Senáte, čím sa Texas javí ako najpravdepodobnejší ďalší štát, ktorý prijme rezervu.

Bitcoin (D1)

Bitcoin momentálne testuje rezistenciu na psychologickej úrovni 100 000 USD, pričom si na dennom intervale pripisuje +2,85 %. Ide o druhú silnú rastovú seansu po sebe.

Rast je poháňaný najmä rastúcou adopciou Bitcoinu v USA, no ide len o jeden z viacerých faktorov.

Aktuálny rast podporujú aj:

Zlepšený sentiment na akciových trhoch

Rast peňažnej zásoby M2

Výrazné oznámenia americkej vlády o pokroku v obchodných rokovaniach

Zdroj: xStation 5

