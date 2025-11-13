Bitcoin tretíkrát v novembri padol pod 100 000 USD – dôvodom sú ETF odlevy a makroekonomický tlak

-
Bitcoin už tretíkrát v novembri klesol pod 100 000 USD, čo sprevádzali výpredaje a makro neistota.
Spotové ETF zaznamenali odlevy – čo naznačuje ochabujúci záujem inštitucionálnych hráčov.
Bitcoin sa čoraz viac správa ako rizikové aktívum – jeho korelácia s akciovým trhom silnie.
Dôležité bude, či sa hranica 100 000 USD udrží a či dôjde k oživeniu dopytu zo strany inštitúcií.
Bitcoin počas novembra už tretíkrát prelomil hranicu 100 000 USD, čo vyvoláva obavy investorov. Na kryptotrh doliehajú makroekonomické faktory, výpredaje a znížený záujem inštitúcií.
Cenový vývoj a trhové faktory
Počas novembra 2025 sa Bitcoin viackrát ocitol pod hladinou 100 000 USD – úrovňou, ktorú si predtým držal stabilne. Pokles sprevádzali rozsiahle likvidácie v hodnote vyše 500 miliónov USD a zvýšená averzia k riziku, súvisiaca so stavom americkej ekonomiky a technologického sektora. Zaznamenané boli významné odlevy zo spotových ETF fondov na Bitcoin, čo poukazuje na slabnúci apetít inštitúcií. Technická analýza ukazuje narušenie podpory a nárast volatility. Zdroj: xStation5
Dopady na investorov
Opakované prelomenie 100 000 USD naznačuje, že Bitcoin sa správa skôr ako rizikové aktívum než ako uchovávateľ hodnoty. Vzhľadom na silnejúcu koreláciu s akciami technologických firiem sú kryptomeny čoraz citlivejšie na makroekonomické výkyvy.
Investori by mali sledovať ďalšie úrovne podpory (napr. 95 000 USD) a vývoj dát o ETF tokoch, inštitucionálnej expozícii a širšom makro kontexte.
Výhľad a dôležité faktory
Aby sa Bitcoin stabilizoval a opäť rástol, bude potrebovať návrat kapitálu, obmedzenie likvidácií a priaznivejší makro rámec (napr. uvoľnenie monetárnej politiky). Naopak, silnejúci dolár, slabosť technologického trhu alebo pokračujúce odlevy môžu spôsobiť ďalší pokles.
Kľúčové bude sledovať, či sa úroveň 100 000 USD udrží, alebo dôjde k jej definitívnemu prelomeniu. Krátkodobý vývoj môže byť menej dôležitý než dlhodobé on-chain ukazovatele a správanie ETF.
