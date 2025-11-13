Michael Saylor: „Nemám žiadnu pochybnosť, že Bitcoin bude väčší než zlato do desiatich rokov

Michael Saylor, výkonný predseda spoločnosti Strategy (predtým MicroStrategy), opäť potvrdil svoje presvedčenie, že kryptomena Bitcoin prekoná trhovú hodnotu zlata v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Jeho vyjadrenie prichádza v čase rastúceho záujmu inštitúcií o digitálne aktíva a reflektuje jeho dlhodobú víziu Bitcoinu ako dominantného uchovávateľa hodnoty v digitálnom veku.
Saylorov prístup a časový rámec
Saylor tvrdí, že „nemá žiadnu pochybnosť v svojej mysli“, že Bitcoin bude väčší ako zlato v naplánovanom časovom horizonte. Zdôrazňuje konečnú ponuku Bitcoinu (21 miliónov kusov), jeho globálnosť a rast inštitucionálneho záujmu. Upozorňuje na značnú mezeru v hodnote trhu – zlato je oceňované na desiatky biliónov dolárov, Bitcoin na pár biliónov – a tvrdí, že potenciál spočíva v tom, že Bitcoin prevezme časť tohto trhu.
Dôsledky pre investorov a trhy
Ak sa Saylorova prognóza splní, znamenalo by to podstatný presun v správe portfólií a alokácii aktív. Inštitúcie a štátne subjekty by mohli zvážiť väčšie zapojenie Bitcoinu ako rezervného aktíva. Pre trhy by to znamenalo, že Bitcoin sa stane hlavným uchovávateľom hodnoty namiesto len alternatívy.
Zároveň zlato má silné postavenie ako nástroj na zabezpečenie hodnoty, komodita a rezervné aktívum. Premiestiť omnoho väčšie objemy kapitálu do Bitcoinu bude čeliť regulačným a technickým výzvam, volatilite a nejasnostiam. Časový rámec „do desiatich rokov“ je ambiciózny a ak chýbajú kľúčové hybné faktory (napr. regulácia, adopcia, infraštruktúra), posun môže byť oneskorený.
Kontext a riziká
Saylorove vyjadrenia prichádzajú v prostredí rastúcej inštitucionálnej adopcie Bitcoinu – jeho spoločnosť Strategy sama vlastní značné množstvo Bitcoinov. Historicky je Bitcoin spájaný s vysokou volatilitou a cyklami silných výkyvov, čo môže testovať odolnosť investorov. Trhová hodnota zlata zostáva extrémne vysoká, takže prekonať ju je náročná úloha. Analytici varujú, že hoci je dlhodobý argument silný, načasovanie a rozsah zmeny sú neisté.
