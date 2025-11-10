Kryptomeny posilňujú vďaka zlepšujúcej sa nálade na Wall Street 📈

Kryptomeny sa v pondelok pokúšajú o oživenie po prudkých poklesoch, počas ktorých BTC klesol približne o 20 % zo svojho historického maxima, zatiaľ čo Ethereum sa stiahlo z letnej úrovne 4 900 USD na približne 3 000 USD. Dnes obe najväčšie kryptomeny posilňujú spolu s americkými akciovými indexmi, kde sa zlepšujúci sentiment môže prejaviť vo vyšších prílevoch do ETF fondov.
Nádeje na opätovné otvorenie americkej vlády rastú, keďže republikáni pokračujú v rokovaniach s demokratmi. Dôležité je, že opätovné otvorenie vlády by podporilo likviditu trhu, čo – okrem zlepšeného ekonomického sentimentu – môže byť štrukturálnym motorom tohto trendu.
Spoločnosť CryptoQuant upozornila, že údaje o veľkosti spotových objednávok naznačujú návrat inštitucionálnych investorov na trh s Ethereom, ktorý – ak si udrží podporu v zóne 3 000–3 400 USD – môže vstúpiť do fázy akumulácie s nízkou volatilitou.
Medzitým staršie bitcoinové peňaženky nedávno presunuli svoje rezervy na burzu Binance v najväčšom objeme od júla, čo naznačuje silný predajný tlak tejto skupiny investorov.
Prílevy do bitcoinových ETF fondov klesli približne o 2,3 miliardy USD z ich maxima, čo predstavuje najväčší odlev od mája 2025.
Od októbra dlhodobí investori (LTHs) opäť začali predávať, no tentoraz bola dopytová strana slabšia, čo bráni trhu absorbovať ich ponuku pri vyšších cenách. Napríklad počas januára–marca a novembra–decembra 2024 bolo zvýšené predávanie LTHs kompenzované rastúcim dopytom.
Trh je teraz jasne vo fáze korekcie, čo potvrdzujú aj on-chain toky.
Analýza on-chain ukazovateľa Cost Basis Distribution od spoločnosti Glassnode poukazuje na kľúčové cenové úrovne, kde dochádza k výraznejšiemu budovaniu alebo zatváraniu pozícií v bitcoine. V súčasnosti vynikajú dve úrovne:
-
110 000 USD – zóna s vysokou koncentráciou ponuky, kde mnohí účastníci trhu majú tendenciu BTC predávať
-
102 000 USD – kde sa začína objavovať akumulácia, no zatiaľ je relatívne slabá
Bude kľúčové sledovať, či predaj okolo úrovne 110 000 USD ostane silný a či sa bude ďalej rozvíjať dopyt v pásme 102 000–105 000 USD.
Zdroj: Glassnode
On-chain indikátory CryptoQuant naďalej poukazujú na silnú akumuláciu medzi širšími skupinami investorov, a to aj napriek intenzívnemu predaju BTC z dlhodobých adries a klesajúcim cenám.
Zdroj: CryptoQuant
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Pri pohľade na grafy dvoch najväčších kryptomien vidíme, že obe sa aktuálne pokúšajú získať späť 200-dňový kĺzavý priemer EMA (červená čiara), pričom Ethereum vykazuje silnejší odraz. Tento token sa obchoduje približne okolo kľúčového priemeru pri úrovni 3 600 USD.
RSI indikátor pri oboch kryptomenách postupne rastie smerom k úrovni 50, čo naznačuje výrazné zmiernenie predajného tlaku.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
ETF fondy aktuálne predávajú
V posledných dňoch dochádza k odlevom z krypto ETF fondov, no dlhodobý trend ostáva zachovaný – najmä ak dôjde k opätovnému otvoreniu americkej vlády a akcie obnovia rastový trend.
ETF fondy zostávajú kľúčovým ukazovateľom nákupného momenta na kryptotrhu, ktorý pozorne sledujú hedžové fondy a dealeri.
Obnovený dopyt zo strany tejto skupiny by mohol byť kľúčovým signálom potenciálneho obratu trendu.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 40 populárnych kryptomien s pákovým efektom!
- Pozície na nákup aj predaj
- Možnosť obchodovania spákou 1:2
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Švajčiarsky frank je najsilnejší od roku 2015. Ako dlho bude pokračovať v raste?
BREAKING: Údaje o HDP EÚ mierne nad očakávaniami! 📈💶
DE40: Európske trhy predlžujú pokles
Bitcoin pod tlakom. Z ETF fondov odteklo rekordných 870 miliónov dolárov.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.