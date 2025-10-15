BlackRock a partneri vsádzajú 40 miliárd dolárov na dátové centrá – AI infraštruktúra ako investičná priorita

- BlackRock (GIP) kupuje Aligned Data Centers za 40 miliárd USD – najväčšia dátová transakcia v histórii.
- Na akvizícii sa podieľajú aj Microsoft, Nvidia, Mubadala, Temasek a ďalší.
- Cieľ: vybudovať infraštruktúru pre rýchlo rastúci AI sektor.
- Aj napriek rastúcim valuáciám zostáva digitálna infraštruktúra kľúčovým investičným cieľom vďaka očakávanému dlhodobému rastu.
- BlackRock (GIP) kupuje Aligned Data Centers za 40 miliárd USD – najväčšia dátová transakcia v histórii.
- Na akvizícii sa podieľajú aj Microsoft, Nvidia, Mubadala, Temasek a ďalší.
- Cieľ: vybudovať infraštruktúru pre rýchlo rastúci AI sektor.
- Aj napriek rastúcim valuáciám zostáva digitálna infraštruktúra kľúčovým investičným cieľom vďaka očakávanému dlhodobému rastu.
Spoločnosť BlackRock prostredníctvom svojej infraštruktúrnej divízie Global Infrastructure Partners (GIP) oznámila akvizíciu amerického prevádzkovateľa dátových centier Aligned Data Centers v rámci transakcie, ktorá firmu ohodnocuje na 40 miliárd USD vrátane dlhu. Ide o najväčšiu transakciu v histórii sektora dátových centier, čo odráža rastúci dopyt po infraštruktúre pre umelú inteligenciu.
Okrem BlackRocku sa na transakcii podieľajú aj ďalší významní investori vrátane MGX (AI investičná platforma podporovaná Mubadala Investment Co.), Microsoft, Nvidia, Kuwait Investment Authority a Temasek Holdings zo Singapuru. Táto skupina vystupuje pod spoločným názvom Artificial Intelligence Infrastructure Partnership (AIP).
Aligned je rýchlo rastúci prevádzkovateľ dátových centier so sídlom v Texase, ktorý pôsobí naprieč USA a Južnou Amerikou. V súčasnosti spravuje 50 kampusov a 78 dátových centier, a to v prevádzke aj vo fáze výstavby. V januári 2025 firma získala vyše 12 miliárd USD v rámci investičných záväzkov od investorov vrátane fondov spravovaných Macquarie Asset Management, doterajšieho majoritného vlastníka.
Z pohľadu investorov predstavuje Aligned jedného z hlavných beneficientov boomu umelej inteligencie, ktorá generuje obrovský dopyt po výkonných výpočtových kapacitách. Infraštruktúra sa stáva kľúčovým segmentom – popri čipových firmách ako Nvidia alebo Hynix sa záujem presúva k dátovým centrám, optickým sieťam a ďalším hardvérovým článkom AI ekosystému.
Aj keď niektorí analytici upozorňujú na možné prehrievanie trhu a neprimerané valuácie vzhľadom na ešte nerozvinuté komerčné využitie AI, digitálna infraštruktúra naďalej patrí medzi najaktívnejšie obchodované triedy aktív s atraktívnou kombináciou rastu a stabilných výnosov.
BlackRock týmto krokom nadväzuje na predchádzajúcu akvizíciu spoločnosti CyrusOne, ktorú GIP a KKR kúpili v roku 2022 za približne 15 miliárd USD. Generálny riaditeľ BlackRocku Larry Fink uviedol, že AIP je „pripravené pokryť rastúci globálny dopyt po infraštruktúre nevyhnutnej pre rozvoj AI.“
Graf BLK.US (D1)
Cena akcií BlackRock sa odrazila od kĺzavého priemeru EMA 50 (1190,30 USD) a zostáva výrazne nad SMA 100 (1097,34 USD), čo potvrdzuje dlhodobý rastový trend. RSI sa nachádza na hodnote 61,1, teda v neutrálno-býčej zóne, bez známok prekúpenosti. MACD vykazuje pozitívne hodnoty, pričom je blízko možného býčieho prekríženia, čo podporuje možnosť pokračovania rastového trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US100 sa pokúša o zotavenie 🗽 Výpredaj zasiahol uránové akcie
Alibaba a Ant kupujú kancelárske priestory v Hongkongu za 925 miliónov dolárov
Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát
Apple získal exkluzívne práva na vysielanie Formuly 1 v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.