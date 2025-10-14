BlackRock láme rekordy: Spravuje 13,5 bilióna USD a stavia na alternatívne aktíva

- BlackRock spravuje rekordných 13,5 bilióna USD, predovšetkým vďaka ETF fondom a alternatívnym aktívam.
- Alternatívne investície aktuálne dosahujú objem 663 miliárd USD, pričom cieľom je zvýšiť túto hodnotu o ďalších 400 miliárd do roku 2030.
- Výnosy a zisk prekonali očakávania vďaka vyšším poplatkom a akvizícii spoločnosti HPS.
- Akcie firmy prekonali výkonnosť trhu, čo odráža dôveru investorov v stratégiu spoločnosti.
Spoločnosť BlackRock Inc., najväčší správca aktív na svete, prilákala v treťom štvrťroku vklady klientov v hodnote 205 miliárd USD, čím opäť potvrdila svoju rastúcu dominanciu vo svete financií.
Hlavným ťahúňom boli najmä investície do súkromného úverovania a alternatívnych aktív, čo je oblasť, do ktorej spoločnosť čoraz viac smeruje.
Čisté prílevy do ETF fondov a ďalších nástrojov dosiahli 153 miliárd USD, čím celkový objem spravovaných aktív v týchto produktoch prekonal historickú hranicu 5 biliónov USD.
Celkové čisté prílevy do dlhodobých investičných fondov predstavovali 171 miliárd USD, čím prekonali očakávania analytikov (161,6 mld. USD). Celkové aktíva pod správou dosiahli rekordných 13,5 bilióna USD, podporené aj rastom na trhoch.
Generálny riaditeľ Larry Fink vo svojom vyhlásení uviedol: „Rozsah príležitostí, ktoré máme pred sebou, prevyšuje čokoľvek, čo sme kedy zažili.“
Výsledky hospodárenia taktiež pozitívne prekvapili:
-
Upravený zisk na akciu vzrástol o 1 % na 11,55 USD, čím prekonal očakávania trhu (11,47 USD)
-
Tržby sa medziročne zvýšili o 25 % na 6,5 miliardy USD
-
Výnosy z výkonnostných poplatkov vzrástli o 33 % na 516 miliónov USD, ťahané najmä segmentom alternatívnych investícií
V treťom štvrťroku BlackRock dokončil akvizíciu spoločnosti HPS Investment Partners v hodnote 12 miliárd USD, čo bola tretia veľká akvizícia za posledných 18 mesiacov. Touto transakciou pribudlo 165 miliárd USD v spravovaných aktívach, čím sa celkový objem alternatívnych investícií zvýšil na 663 miliárd USD. Spoločnosť plánuje tento objem do roku 2030 zvýšiť o ďalších 400 miliárd USD.
Rast zaznamenala aj oblasť správy likvidity – fondy peňažného trhu a cash management prilákali 34 miliárd USD, čím tento segment dosiahol ďalší míľnik: 1 bilión USD v spravovaných aktívach.
Akcie BlackRock za posledný rok posilnili o 17 %, čím prekonali rast indexu S&P 500, ktorý za rovnaké obdobie vzrástol o 14 %.
Graf BLK.US (D1)
Akcie spoločnosti BlackRock sa po zverejnení silných kvartálnych výsledkov naďalej pohybujú v býčom trende. Aktuálna cena sa nachádza okolo 1 155 USD, pričom pri poslednom poklese trh rešpektoval podporu vytvorenú kĺzavým priemerom EMA 50 na úrovni 1 127,68 USD, od ktorej sa následne odrazil smerom nahor. SMA 100 (1 085,31 USD) zostáva výrazne rastúci, čo potvrdzuje dlhodobý rastový trend. RSI osciluje okolo hodnoty 54,3, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje priestor pre ďalší rast bez známok prekúpenia.
MACD zostáva nad nulou, a hoci je signálna línia v tesnej blízkosti, zatiaľ nedošlo k negatívnemu kríženiu, čo potvrdzuje pokračujúce pozitívne momentum.
Technicky je dôležité sledovať, či sa akcia udrží nad EMA 50 – jej prelomenie by mohlo viesť k prehĺbeniu korekcie smerom k úrovni 1 100–1 085 USD, kde sa nachádza silnejšia technická podpora. Najbližší rezistenčný bod zostáva v oblasti 1 166 USD, čo je aktuálne lokálne maximum.
Zdroj: xStation5
