Blackstone kupuje Shermco od Gryphonu za 1,6 miliardy USD

Dňa 21. augusta 2025 oznámila investičná spoločnosť Gryphon Investors dohodu o predaji spoločnosti Shermco – lídra v oblasti testovania, údržby a inžinierskych služieb v elektrotechnike – fondom súkromného kapitálu spoločnosti Blackstone. Hodnota transakcie sa pohybuje okolo 1,6 miliardy dolárov, čo predstavuje významný míľnik pre všetky zúčastnené strany.
Pozadie a profil spoločnosti
Shermco, založená v roku 1974 v Irvingu v Texase, patrí medzi popredné severoamerické spoločnosti s certifikáciou InterNational Electrical Testing Association (NETA). Prevádzkuje viac než 40 servisných centier v USA a Kanade a zamestnáva viac ako 600 NETA technikov a 200 inžinierov. Poskytuje služby údržby, opráv, testovania, uvádzania do prevádzky a projektovania elektrických systémov pre klientov z odvetví dátových centier, verejných služieb a priemyslu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Rast počas vlastníctva Gryphonu
Gryphon získal Shermco v júni 2018. Počas siedmich rokov spolupracoval s výkonným riaditeľom Philom Petrocellim na rozvoji spoločnosti cez organický rast aj strategické akvizície. Shermco zdvojnásobilo svoje tržby a zlepšilo prevádzkové marže, čím sa stalo silnejším a odolnejším hráčom v sektore.
Strategický význam pre Blackstone
Pre Blackstone akvizícia zapadá do širšej stratégie investovania do infraštruktúrnych spoločností s pravidelnými príjmami. Shermco poskytuje nevyhnutné služby pre kritickú elektrickú infraštruktúru – obzvlášť v čase rastúceho dopytu po dátových centrách a elektrifikácii v dôsledku rozvoja umelej inteligencie a energetickej transformácie.
Vedúci predstavitelia JP Munfa a Michael Staub zo spoločnosti Blackstone ocenili technologické zázemie Shermca a jeho schopnosť zabezpečiť spoľahlivé napájanie. David Foley z Blackstone Energy Transition Partners vyzdvihol prínos spoločnosti v kontexte dlhodobej infraštruktúrnej stratégie.
Výhľad a vyjadrenia
Výkonný riaditeľ Shermco, Phil Petrocelli, vyjadril dôveru v budúci rozvoj pod vedením Blackstone a označil firmu za silného partnera pre ďalší rast. Gryphon ocenil progres, ktorý spoločnosť dosiahla počas ich spolupráce, a vyjadril presvedčenie, že Shermco má s Blackstone sľubnú budúcnosť.
Poradcovia pri transakcii
Finančným poradcom pre Shermco bola spoločnosť Harris Williams, právne služby poskytla firma Kirkland & Ellis. Blackstone zastupovali poradcovia Stifel a JPMorgan a právna kancelária Vinson & Elkins.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.