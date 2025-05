Boeing sa údajne dohodol s americkými úradmi a vyhne sa trestnému stíhaniu v prípade dvoch tragických nehôd

Podľa informácií agentúry Reuters, ktorá cituje zdroje oboznámené so situáciou, Boeing údajne uzavrel predbežnú dohodu s americkými prokurátormi, aby sa vyhol trestnému stíhaniu v prípade podvodu súvisiaceho s dvoma tragickými nehodami lietadiel 737 MAX, ktoré si vyžiadali 346 obetí.

Lietadlá Boeing 737 MAX boli globálne uzemnené od marca 2019 do decembra 2020 a opäť v januári 2024 po dvoch podobných nehodách v priebehu piatich mesiacov: let Lion Air 610 (29. októbra 2018) a let Ethiopian Airlines 302 (10. marca 2019).

Akcie Boeingu sa obchodujú na najvyššej úrovni od marca 2024. Zdroj: xStation

