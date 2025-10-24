Boyd Gaming hlási zmiešané výsledky za 3. kvartál, Las Vegas trpí kvôli útlmu turizmu

-
Spoločnosť Boyd Gaming vykázala v treťom štvrťroku tržby vo výške približne 1 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 4,5 % a výrazne prekonalo očakávania analytikov (875 miliónov USD). Napriek tomu podnikanie v Las Vegas zaznamenalo pokles v dôsledku slabšieho turistického ruchu.
Finančné výsledky
Rast tržieb podporili predovšetkým regionálne kasína na Stredozápade a Juhu USA. Online hranie zaznamenalo silný rast o 17 %. Významne k zisku prispel aj predaj 5 % podielu v stávkovej spoločnosti FanDuel firme Flutter Entertainment za približne 1,76 miliardy USD.
Upravený zisk na akciu dosiahol 1,72 USD, čo prekonalo trhový konsenzus na úrovni 1,62 USD.
Regionálne výsledky a trhová situácia
-
Stredozápad a Juh USA: Tržby vzrástli o približne 3,1 %, najmä vďaka stabilnému záujmu miestnych hráčov.
-
Las Vegas: Obe prevádzky v Las Vegas – pre turistov aj domácich – zaznamenali mierny pokles tržieb. Dôvodom je oslabený prílev turistov, najmä z Kanady, a slabšie výdavky spotrebiteľov.
-
Online hranie: Digitálny segment je naďalej rastovým pilierom a kompenzuje výpadky v tradičných kasínach.
Strategický kontext
Výsledky ukazujú rozdiel medzi silou regionálnych kasín a zraniteľnosťou destinácií závislých na turizme. Boyd Gaming sa opiera o stabilný regionálny model, zatiaľ čo segment Las Vegas naráža na výpadky v medzinárodnom cestovnom ruchu a menšiu ochotu míňať.
Jednorazový zisk z predaja FanDuelu a rast online hier dodávajú firme potrebnú finančnú rezervu. Udržateľný rast však závisí od návratu návštevnosti a optimalizácie nákladov.
Riziká a výhľad
-
Oživenie turizmu: Ak sa návštevnosť Las Vegas nezvýši, segment bude ďalej stagnovať.
-
Tlak na marže: Rastúce náklady môžu ovplyvniť ziskovosť aj pri raste tržieb.
-
Jednorazové faktory: Výrazný zisk z predaja podielu bol výnimočný – kľúčová bude výkonnosť bežnej prevádzky.
-
Legislatíva a konkurencia: Online sektor sa rýchlo mení a môže priniesť nové regulačné výzvy.
