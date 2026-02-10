BP prehodnocuje stratégiu: zisky v súlade s očakávaniami, spätné odkúpenie pozastavené

- Zisk za 4. štvrťrok dosiahol 1,54 mld. USD, čo je v súlade s očakávaniami.
- Spätné odkúpenie pozastavené z dôvodu odpisov v sektore obnoviteľných zdrojov energie.
- Strategický návrat k rope a zemnému plynu, plánované nové investície do tradičných zdrojov energie.
- BP oznámila obrovský objav v Brazílii s potenciálom 8 miliárd barelov.
Britská energetická spoločnosť BP oznámila upravený zisk vo výške 1,54 miliardy USD za 4. štvrťrok 2025, čo je približne o 32 % viac ako v rovnakom období minulého roka a zodpovedá očakávaniam analytikov. Zároveň však spoločnosť pozastavila svoj program spätného odkúpenia akcií, napriek tomu, že v poslednom štvrťroku odkúpila akcie v hodnote 750 miliónov libier.
Dôvodom tohto rozhodnutia je odpis vo výške približne 4 miliardy USD, ktorý sa týka hlavne investícií do obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne do solárneho podniku Lightsource bp, americkej bioplynovej spoločnosti Archaea a projektov v oblasti pobrežnej veternej energie. BP uznáva, že tieto investície nesplnili očakávania, čo viedlo k prehodnoteniu jej stratégie.
Návrat k rope a zemnému plynu
Spoločnosť potvrdila, že prebytok kapitálu bude teraz primárne alokovaný do príležitostí v oblasti ropy a plynu, čím potvrdila strategický posun smerom k tradičným zdrojom energie, ktorý inicioval bývalý generálny riaditeľ Murray Auchincloss. Ten však v decembri náhle odišiel a vedenie dočasne prevzala Carol Howle. Novou generálnou riaditeľkou sa v apríli stane Meg O'Neill.
Z hľadiska segmentov BP vykázala vyššie než očakávané zisky v oblasti plynu a nízkouhlíkových riešení, zatiaľ čo segmenty ropy a maloobchodu dosiahli výsledky v súlade s očakávaniami. Spoločnosť tiež poskytla nové informácie o ložisku Bumerangue v Brazílii, ktoré je považované za jej najväčší objav za posledných 25 rokov a obsahuje odhadom 8 miliárd barelov kvapaliny (rovnomerne rozdelené medzi ropu a kondenzát).
Graf BP.UK (D1)
Akcie britskej ropnej spoločnosti BP sa v súčasnosti obchodujú za 4,58 GBP, pričom nedávno došlo k korekcii po prudkom raste, ktorý dosiahol vrchol na úrovni približne 4,74 GBP. Cena sa však stále drží nad kĺzavými priemerkami EMA 50 (4,48 GBP) a SMA 100 (4,42 GBP), čo naznačuje stále pozitívnu technickú konfiguráciu. RSI na úrovni 53,8 poukazuje na neutrálnu zónu bez známok prekúpenosti alebo prepredanosti, čo ponecháva priestor pre ďalší pohyb ceny v oboch smeroch. MACD zostáva nad signálnou líniou, ale histogram začína slabnúť, čo môže byť varovaním pred možným krátkodobým spomalením rastu. Na udržanie býčieho scenára bude dôležité, aby cena zostala nad úrovňou podpory 4,42 – 4,48 GBP, t. j. v oblasti kĺzavých priemerov. Prekonanie týchto úrovní by mohlo otvoriť priestor pre hlbšiu korekciu. Naopak, návrat k úrovni odporu 4,74 GBP by signalizoval obnovenie nákupného záujmu.
Zdroj: xStation5
