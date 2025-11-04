BP prekvapilo ziskom, no predaj Castrolu zatiaľ bez noviniek

- BP v 3Q prekonalo očakávania so ziskom 2,21 miliardy USD, a to vďaka silným výsledkom rafinácie.
- Predaj značky Castrol – kľúčový prvok reštrukturalizácie – zatiaľ bez noviniek.
- Divízia „Customers & Products“ dosiahla rekordný zisk 1,7 miliardy USD.
- BP pokračuje v spätnom odkúpe akcií a tento rok očakáva predaje aktív vo výške približne 5 miliárd USD.
Britský ropný gigant BP prekonal očakávania trhu, keď v 3. štvrťroku vykázal upravený čistý zisk 2,21 miliardy USD, čo je nad priemerným odhadom analytikov (2,02 mld. USD). Hoci výsledok medziročne klesol z vlaňajších 2,27 miliardy USD, spoločnosti pomohli silné výsledky naprieč všetkými divíziami, najmä výrazné zlepšenie v oblasti rafinácie.
Zatiaľ čo nižšie ceny ropy Brent, ktoré medziročne klesli o približne 13 %, tlačili nadol ziskovosť celého odvetvia, BP ťažila z vyšších rafinačných marží a dobrej prevádzkovej dostupnosti – konkrétne 97 %, čo je najvyššia úroveň za posledných 20 rokov.
Divízia „Customers & Products“ dosiahla zisk 1,7 miliardy USD, čo je štvornásobok oproti rovnakému obdobiu vlani, kedy došlo k rozsiahlemu výpadku v rafinérii Whiting v USA.
Naopak investorov sklamala absencia nových informácií o predaji divízie Castrol, kľúčovej časti plánu na predaj aktív v hodnote 20 miliárd USD, ktorý má pomôcť so znižovaním zadlženosti spoločnosti.
Aj keď BP spustila predajný proces už v máji, CEO Murray Auchincloss uviedol, že „záujem je silný“ a že spoločnosť poskytne aktualizáciu „až bude pripravená.“
BP naďalej pokračuje v odklone od stratových projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov z éry predchádzajúceho CEO a sústredí sa späť na ziskovosť z tradičných ropných a plynárenských aktivít. Nový predseda predstavenstva Albert Manifold podporuje hlbšiu reštrukturalizáciu portfólia so zameraním na návratnosť investícií.
Spoločnosť tiež udržala tempo spätného odkupu akcií na úrovni 750 miliónov USD a tento rok očakáva dokončenie alebo oznámenie predajov aktív v hodnote približne 5 miliárd USD, čiastočne vďaka pondelňajšiemu predaju menšinových podielov v amerických plynovodoch.
Prevádzkový cash flow za štvrťrok dosiahol 7,8 miliardy USD, čo je viac než vlaňajších 6,8 miliardy. Čistý dlh zostáva stabilný na úrovni 26 miliárd USD, BP však cieli na jeho zníženie na 14–18 miliárd USD do konca roka 2027.
Graf BP.UK (D1)
Akcie spoločnosti BP pokračujú v rastovom trende a aktuálne sa obchodujú v blízkosti rezistencie na úrovni 4,45 GBP, čo predstavuje lokálne maximum. Cena sa pevne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (4,26 GBP) a SMA 100 (4,14 GBP), čo potvrdzuje býčí technický setup.
RSI (60,3) sa nachádza v neutrálne pozitívnom pásme, teda bez známok prekúpenosti, čo ponecháva priestor pre ďalší rast. Rovnako aj MACD zostáva v pozitívnej zóne a histogram naznačuje silnejúce momentum, zatiaľ bez známok prehriatia trhu.
Po odraze od októbrových miním okolo 3,70 GBP akcie postupne naberali silu a potvrdili obrat trendu. Prerazenie nad úroveň 4,45 GBP by otvorilo priestor pre rast k vyšším hladinám – napríklad k úrovni 4,60–4,70 GBP, kde sa môže nachádzať ďalšia psychologická bariéra. Naopak, v prípade korekcie môže ako prvá podpora poslúžiť EMA 50, ktorá už viackrát fungovala ako technický odrazový bod. Kľúčová podpora sa potom nachádza pri úrovni SMA 100.
Zdroj: xStation5
