BP ukončuje projekt H2Teesside — vodíkové ambície narazili na plán výstavby dátového centra

Konflikt o pozemok ukončil projekt
Energetická spoločnosť BP stiahla svoju žiadosť o výstavbu vodíkovej jednotky H2Teesside v severnom Anglicku. Dôvodom je schválenie plánov na výstavbu veľkého dátového centra na rovnakom pozemku v oblasti Teesworks, čo podľa vyjadrenia BP znemožňuje realizáciu pôvodného projektu.
H2Teesside: Vodíkový projekt so zachytávaním uhlíka
Projekt mal byť jedným z najväčších závodov na tzv. modrý vodík vo Veľkej Británii s plánovanou kapacitou 1,2 GW. Vodík mal byť vyrábaný z fosílnych palív s následným zachytávaním oxidu uhličitého a mal zásobovať priemyselných zákazníkov v regióne.
Významné oslabenie britských vodíkových plánov
Odstúpenie od projektu znamená zníženie potenciálu pre rozvoj vodíkových technológií a uskladňovanie uhlíka v regióne. Rozhodnutie zároveň odzrkadľuje širšiu stratégiu BP, ktorá aktuálne opäť viac investuje do ropných a plynárenských aktivít. Spoločnosť však deklaruje, že ostáva aktívna v Teesside prostredníctvom iných iniciatív — ako je Net Zero Teesside Power či Northern Endurance Partnership.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Mounjaro od Eli Lilly zaradený do čínskeho štátneho poistenia
BNP Paribas navyšuje podiel v spoločnosti Ageas na 22,5 % v transakcii za 3,5 miliardy USD
US OPEN: Pokojný začiatok týždňa s Fedom 🏦 Trump upozorňuje na protimonopolné obavy týkajúce sa spojenia Netflixu a Warneru (08.12.2025)
Mirum Pharmaceuticals kupuje Bluejay Therapeutics za až 820 miliónov USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.