Bradesco rastie najrýchlejšie medzi brazílskymi bankami – obrat pod vedením Noronhu prináša ovocie

- Akcie Bradesca vzrástli o 64 %, najviac medzi brazílskymi bankami.
- Ziskovosť rastie vďaka zníženiu nákladov, reštrukturalizácii úverov a investíciám do AI.
- Úverové riziko je lepšie riadené, no náklady na straty z úverov rastú kvôli konkrétnym firemným prípadom.
- Analytici upozorňujú, že po prudkom raste môže byť priestor na ďalšie zhodnotenie obmedzený.
- Akcie Bradesca vzrástli o 64 %, najviac medzi brazílskymi bankami.
- Ziskovosť rastie vďaka zníženiu nákladov, reštrukturalizácii úverov a investíciám do AI.
- Úverové riziko je lepšie riadené, no náklady na straty z úverov rastú kvôli konkrétnym firemným prípadom.
- Analytici upozorňujú, že po prudkom raste môže byť priestor na ďalšie zhodnotenie obmedzený.
Akcie banky Banco Bradesco SA vzrástli tento rok o 64 %, čo z nej robí najvýkonnejšiu retailovú banku v Brazílii. Tento vývoj prichádza dva roky po nástupe Marcela Noronhu do vedenia, ktorý sa sústredí na nákladovú disciplínu, digitalizáciu a bezpečnejšie úverovanie. Výsledkom je rastúci zisk a vyššia dôvera investorov v obrat celej inštitúcie.
Za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástol čistý zisk Bradesca medziročne o 28 %, pričom náklady na rizikových klientov klesali. Výrazný posun nastal v portfóliu kreditných kariet – úvery pre nízkopríjmových klientov klesli o 4 %, zatiaľ čo pre vyššie príjmové skupiny vzrástli o viac než 38 %. Úrokové výnosy vzrástli o 19 % a klesajúci podiel reštrukturalizovaných pôžičiek naznačuje zdravší úverový profil.
Bradesco obmedzilo požičiavanie veľkým korporáciám (pokles o 3,5 %) a sústredí sa na zabezpečené úvery pre jednotlivcov a stredne veľké firmy. Tento posun pomohol udržať výnosnosť aj pri klesajúcich úverových maržiach. V oblasti investičného bankovníctva banka zvýšila trhový podiel v domácich emisiách dlhopisov z 15 % na 19 %, čo podporilo výnosy z poplatkov.
Bradesco zároveň výrazne investuje do umelej inteligencie a znižuje prevádzkovú bázu – za posledný rok zrušila 1 603 pobočiek a servisných miest, čím zvýšila efektivitu. Technologická transformácia je však stále nákladovo náročná, čo mierne tlmí rast ziskovosti.
Noronha odmieta rizikovú expanziu a zdôrazňuje dôsledné riadenie rizika. Výrazné zabezpečené úvery boli poskytnuté napríklad spoločnostiam J&F SA a Aguassanta Participações SA, vždy so záložným právom na firemné akcie. Napriek tomu banka v 3. kvartáli evidovala nárast nákladov na úverové straty o 20 %, najmä kvôli jednému veľkému firemnému klientovi. Bradesco je tiež veriteľom firmy Ambipar, ktorá v októbri požiadala o ochranu pred veriteľmi.
V 3. štvrťroku dosiahol čistý zisk 6,21 miliardy BRL, čo je nárast o 19 % a v súlade s očakávaniami analytikov. Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) vzrástla na 14,7 % z vlaňajších 12,4 %, čo potvrdzuje pozitívny trend. Aktíva banky dosahujú 2,26 bilióna BRL.
Napriek tomu analytici varujú pred prehnaným optimizmom. Podľa JPMorgan je akcia už výrazne ocenená a ďalší rast bez korekcie môže byť problematický. Citigroup oceňuje základné trendy, no upozorňuje na spomaľujúce tempo zlepšenia.
Graf BBDO.US (D1)
Akcie brazílskej banky Bradesco pokračujú v silnom rastovom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 3,10 USD, čo predstavuje nárast o viac než 70 % od februára 2025. Cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (2,86 USD) a SMA 100 (2,65 USD), čo potvrdzuje dlhodobé býčie nastavenie trhu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
US Open: Nasdaq pod tlakom kvôli Nvidii a AMD 📌 Akcie Alphabet na historickom maxime
ECB preveruje Deutsche Bank pre podozrenie z podhodnotenia finančných rizík
ABN Amro prepustí 5 200 zamestnancov do roku 2028
eBay čelí vyšetrovaniu vo Francúzsku pre podozrenie z predaja nelegálneho tovaru
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.