Meta začína obchodovať s elektrinou kvôli AI. Chce urýchliť výstavbu nových elektrární v USA.

- Meta vstupuje na americký trh s elektrinou, chce cez trading a dlhodobé zmluvy typu take or pay urýchliť výstavbu nových elektrární pre AI dátové centrá.
- Spotreba elektriny pre AI dátové centrá má podľa BloombergNEF počas desiatich rokov približne štvornásobne narásť, čo tlačí ceny nad tempo inflácie a zvyšuje tlak na nové zdroje v regiónoch PJM a MISO.
- Do obchodovania s elektrinou vstupujú aj Microsoft a Apple, technologickí giganti tak aktívne riadia energetické riziká a pomáhajú financovať novú výrobnú kapacitu.
Meta Platforms sa chystá v USA aktívne obchodovať s elektrinou, aby urýchlila výstavbu nových elektrární potrebných pre svoje plány v oblasti umelej inteligencie. Pri rokovaniach s investormi a developermi firma narážala na to, že chýba dostatok odberateľov ochotných podpísať dlhodobé kontrakty ešte pred výstavbou elektrární, čo brzdí investície do novej kapacity.
Trading ako páka na nové elektrárne
Meta chce trading využiť na to, aby mohla častejšie uzatvárať dlhodobé zmluvy typu take or pay, keď sa zaviaže k odberu elektriny z nového zdroja a prípadné prebytky môže predať na veľkoobchodnom trhu. To dáva výrobcom väčšiu istotu príjmov a uľahčuje rozhodnutie stavať nové kapacity. Konkrétnym príkladom je kampus dátových centier v Louisiane, ktorý núti energetickú spoločnosť Entergy plánovať výstavbu najmenej troch nových plynových elektrární.
Analytici upozorňujú, že veľkí odberatelia, ako je Meta, sa tým stávajú zároveň dôležitými hráčmi aj na strane ponuky a pomáhajú koordinovať rast celej sústavy. Zároveň však trading nesie významné riziko, keďže trhy s elektrinou sú veľmi volatilné a zle načasované zabezpečenie môže byť drahé, ako v minulosti ukázal napríklad prípad Fordu pri palladiu.
Rastúca spotreba pre AI a noví hráči na trhu
Podľa odhadov by sa mala spotreba elektriny v dátových centrách zameraných na AI počas 10 rokov približne štvornásobne zvýšiť. To už teraz tlačí ceny elektriny nad tempo celkovej inflácie a zvyšuje tlak na výstavbu nových zdrojov. Meta tvrdí, že možnosť obchodovať elektrinu jej dá väčšiu flexibilitu pri zabezpečovaní energie aj kapacity a umožní podpisovať zmluvy aj na projekty, ktoré zatiaľ existujú len na papieri. Firma sa spočiatku oprie o externých partnerov a zameriava sa najmä na konkurenčné trhy PJM a MISO vo východnej a strednej časti USA.
Podobnou cestou idú aj ďalší technologickí lídri. Microsoft uzatvára dlhodobé zmluvy na nové zdroje čistej energie a v niektorých regiónoch potrebuje prebytočnú elektrinu predávať. Apple získal licenciu na obchodovanie s elektrinou, aby mohol efektívnejšie dodávať čistú energiu do vlastných prevádzok. Šéf Meta Mark Zuckerberg opakovane hovorí, že väčšie riziko pre firmu vidí v podinvestovaní AI infraštruktúry než v jej prechodnom preinvestovaní. Ambície smerujúce k takzvanej superinteligencii tak logicky znamenajú aj potrebu výrazne rýchlejšej výstavby nových elektrární.
Graf: META.US (D1)
