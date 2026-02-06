Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (09.02.2026)

Začiatok februára priniesol ešte vyššiu volatilitu ako január. Trhom dominoval prudký výpredaj drahých kovov, kapitulácia Bitcoinu, ostrý prepad amerických technologických akcií a výrazné posilnenie amerického dolára v dôsledku globálneho dopytu po likvidite. Keďže väčšina blue-chip spoločností už zverejnila výsledky, pozornosť sa presúva na „skutočnú ekonomiku.“ V hre sú kľúčové makroúdaje z USA – NFP a inflácia. V tomto prostredí sa oplatí sledovať tieto tri trhy:
EURUSD
Americký dolár znovu žiari, keď sa kapitál presúva do bezpečného prístavu – hotovosti. Ukazuje sa, že správy o jeho ústupe boli predčasné. Ďalší vývoj určí séria makrodát z USA, ktoré pomôžu určiť silu ekonomiky a ďalšiu stratégiu Fedu.
-
Utorok: maloobchodné tržby za december
-
Streda: zamestnanosť za január (NFP), oneskorené vládnym shutdownom
-
Piatok: inflácia CPI za január
Silný trh práce a tvrdohlavo vysoká inflácia môžu upevniť naratív „vyššie sadzby na dlhšie“, čo by ešte viac podporilo dolár.
SILVER
Po prudkom výplachu koncom januára zatiaľ február nepriniesol výraznejšiu úľavu. Od historických maxím po minimum minulého týždňa striebro stratilo takmer 50 % svojej hodnoty. Obavy z fyzického nedostatku sa výrazne zmiernili – na COMEXe aj v Číne, kde sa cenová prémia znížila na niekoľko dolárov. Aj keď došlo k pokusom o odraz, striebro zostáva pod tlakom. Ak dôjde k ďalšej likvidácii na Bitcoine či akciách, striebro je jedným z najzraniteľnejších aktív pre ďalšiu korekciu.
US500
Americké akcie čelili začiatkom februára silnému výpredaju, aj keď sa vyriešila legislatívna patová situácia okolo vládneho rozpočtu. Sentiment poškodili kolaps krypta a drahých kovov i rastúca únava z technologických firiem. Investori spochybňujú obrovské CAPEX výdavky Big Techu, ktoré sa zatiaľ neprejavili v raste výnosov. Ale S&P 500 pokrýva širšiu ekonomiku a „reálny sektor“ zatiaľ ukazuje odolnosť. Dôležité budú údaje o maloobchodnom predaji a zamestnanosti.
📅 Výsledková sezóna pokračuje:
-
Coca-Cola a Ford (utorok)
-
McDonald’s a Cisco (streda)
Denné zhrnutie: Eufória na Wall Street; SILVER sa odráža o 10 % 📱
US100 posilňuje po zverejnení správy University of Michigan 🗽Nvidia rastie o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Irán stále rizikovým faktorom?
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
