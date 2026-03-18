Facebook spúšťa Creator Fast Track, aby prilákal tvorcov z TikToku a YouTube

Facebook 18. marca spustil Creator Fast Track, nový program určený na prilákanie etablovaných tvorcov z TikToku, YouTube a Instagramu pomocou garantovaných platieb a širšieho dosahu pre oprávnené Reels. Tvorcovia s najmenej 100 000 sledovateľmi na jednej z týchto platforiem môžu počas troch mesiacov získať 1 000 USD mesačne, zatiaľ čo tí s viac ako 1 miliónom sledovateľov môžu získať 3 000 USD mesačne. Program im zároveň poskytne okamžitý prístup do Facebook Content Monetization.
Čo Facebook tvorcom ponúka
Meta uviedla, že Creator Fast Track cieli na tvorcov, ktorí sú na Facebooku noví alebo sa na platformu vracajú a chcú si rýchlejšie vybudovať publikum. Okrem garantovaných platieb firma ponúka aj vyšší dosah pri oprávnených Reels, zatiaľ čo nové metriky vo Facebook Creator Monetization majú tvorcom pomôcť lepšie sledovať qualified views, earnings rate a non-qualified views.
Facebook túto ponuku stavia na širšom systéme Content Monetization, ktorý tvorcom vypláca odmeny naprieč oprávnenými formátmi vrátane krátkych aj dlhších videí, Stories, fotopríspevkov a textových príspevkov. Meta uviedla, že Facebook v roku 2025 vyplatil tvorcom takmer 3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 35 %, pričom 60 % výplat pripadlo na Reels.
Prečo je tento krok pre Metu dôležitý
Tento krok posilňuje stratégiu Mety urobiť z Facebooku konkurencieschopnejšiu platformu pre tvorcovský obsah a krátke videá. V roku 2024 firma uviedla, že sa Facebook sústreďuje na mladých dospelých, tvorcov a monetizáciu, zatiaľ čo novšie aktualizácie ukázali, že počet zhliadnutí a čas strávený sledovaním originálnych Reels na Facebooku sa v druhej polovici roka 2025 približne zdvojnásobil oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
Trhy teraz budú sledovať, či Creator Fast Track dokáže vo väčšom rozsahu priviesť na Facebook väčších tvorcov a či silnejšia ponuka obsahu povedie k vyššiemu zapojeniu pri Reels aj ďalších monetizovaných formátoch. Ďalšie signály pravdepodobne prídu z adopcie medzi tvorcami, rastu výplat a prípadných dôkazov, že Facebook získava väčší podiel v boji o krátky videoobsah.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
