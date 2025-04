Bristol Myers uspela na súde

Spoločnosť Bristol Myers Squibb dosiahla významné právne víťazstvo, keď federálny súd v New Yorku zamietol hromadnú žalobu, ktorá firmu obviňovala z nelegálneho udržiavania monopolu na liek Pomalyst proti mnohopočetnému myelómu. Podľa rozhodnutia sudcu Edgarda Ramosa sa žalujúce strany, vrátane poisťovne Blue Cross Blue Shield of Louisiana, nedokázali preukázať porušenie antimonopolného zákona (Sherman Act).

Súd vo svojom 70-stranovom stanovisku uviedol, že žalobcovia nepredložili dostatočné dôkazy o podvode pri získaní šiestich patentov súvisiacich s liekom a rovnako nepreukázali, že deväť patentových žalôb podaných medzi rokmi 2017 a 2020 proti výrobcom generík, ako sú Teva a Mylan, bolo neopodstatnených či zneužívajúcich. Žaloba tvrdila, že kvôli údajnému zneužitiu patentového systému nemohli byť lacnejšie generické verzie dostupné na trhu už od októbra 2020, čím mali byť platcovia za liečbu neoprávnene finančne poškodení.

Liek Pomalyst, ktorý bol pôvodne vyvinutý firmou Celgene (teraz súčasť Bristol Myers), vygeneroval v roku 2024 tržby vo výške 3,55 miliardy USD, čo tvorilo približne 7,3 % celkových príjmov spoločnosti. Bristol Myers kúpila Celgene v roku 2019 a sídli v Princetone, New Jersey.

Prípad pod označením Louisiana Health Service & Indemnity Co et al v Celgene Corp et al vedený na Federálnom súde pre južný obvod štátu New York bol týmto rozhodnutím uzavretý v prospech farmaceutickej firmy, pričom advokáti žalobcov sa k rozhodnutiu zatiaľ nevyjadrili.

Graf BMY.US (D1)

Akcie Bristol Myers po výraznom poklese z úrovní okolo 82 USD vytvorili dno na hodnote 39,42 USD, odkiaľ nasledoval prudký rastový obrat, ktorý zatiaľ narazil na technickú rezistenciu v oblasti 61,8 % Fibonacciho retracementu na 65,62 USD. Aktuálne sa cena pohybuje okolo 53,11 USD, teda tesne nad SMA 200 (53,33 USD) a pod EMA 50 (58,30 USD), čo značí možné spomalenie rastového momenta. RSI na hodnote 34,7 ukazuje, že akcie sa už približujú prepredanému pásmu, ale zatiaľ bez známky obratu.

Zdroj: xStation5

