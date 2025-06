Brown & Brown posilňuje svoju pozíciu na trhu

Poistná maklérska spoločnosť Brown & Brown oznámila významnú akvizíciu. Za 9,83 miliardy dolárov kúpi konkurenčnú spoločnosť Accession Risk Management, materskú spoločnosť Risk Strategies. Tento krok výrazne posilní jej kapacity v oblasti poistenia majetku a zodpovednosti (property and casualty) a zamestnaneckých benefitov.

Táto transakcia patrí medzi niekoľko veľkých obchodov, ktoré sa v posledných rokoch uskutočnili v značne roztrieštenom odvetví poisťovacích maklérov. Vedúce spoločnosti sa snažia rozšíriť svoj dosah a posilniť svoju konkurenčnú pozíciu. Pre porovnanie, minulý rok Aon získal NFP za 13 miliárd dolárov, zatiaľ čo Marsh McLennan kúpil McGriff Insurance Services za 7,75 miliardy dolárov. Tento rok sa očakáva dokončenie transakcie Arthur J. Gallagher za AssuredPartners v hodnote 13,45 miliardy dolárov.

Po oznámení dohody akcie spoločnosti Brown & Brown v predobchodnej fáze klesli o 4,5 %. Očakáva sa, že dohoda, ktorá by mala byť uzavretá v treťom štvrťroku 2025, zvýši upravený zisk na akciu spoločnosti Brown & Brown za rok 2024 o stredný dvojciferný percentuálny podiel. Spoločnosť so sídlom na Floride plánuje zlúčiť svoje programové a veľkoobchodné maklérske segmenty do nového segmentu špecializovanej distribúcie.

Graf BRO.US (D1)

Akcie spoločnosti Brown & Brown sa v súčasnosti obchodujú za cenu 107,8 USD. Cena je pod oboma kĺzavými priemermi SMA 100 (modrá) aj EMA 50 (oranžová). RSI dosahuje hodnotu 38 a približuje sa k prepredanej oblasti.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: