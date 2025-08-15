Buffettova stávka na UnitedHealth priniesla akciám prudký rast napriek pretrvávajúcim rizikám

Akcie zdravotnej poisťovne UnitedHealth Group (UNH) v piatok v premarkete vystrelili o viac než 12 % po tom, čo investičný konglomerát Berkshire Hathaway vedený Warrenom Buffettom zverejnil novú investíciu do tejto spoločnosti. Podľa hlásenia pre americkú Komisiu pre cenné papiere a burzy vlastnila Berkshire ku koncu júna 5,04 milióna akcií v hodnote približne 1,57 miliardy USD.
Tento krok prichádza v období, keď UnitedHealth čelí výrazným problémom – od rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť, cez vyšetrovanie Ministerstvom spravodlivosti kvôli účtovným praktikám, až po následky rozsiahleho kybernetického útoku. Navyše koncom minulého roka spoločnosťou otriasla vražda bývalého výkonného riaditeľa Briana Thompsona.
Napriek dnešnému rastu zostáva UnitedHealth najhoršie výkonným titulom v indexe Dow Jones v roku 2025 s doterajším poklesom o takmer 46 %. Spoločnosť minulý mesiac oznámila výhlaď upraveného zisku na akciu minimálne 16 USD, čo zaostalo za očakávaniami analytikov. Rovnako sklamala výsledkami za druhý kvartál a neočakávane odišiel generálny riaditeľ Andrew Witty. Na jeho miesto sa vrátil bývalý šéf Stephen Hemsley.
Podľa analytičky Julie Utterback z Morningstar je však krok Berkshire signálom, že trh možno preháňa s negatívnymi očakávaniami a že dlhodobý potenciál spoločnosti zostáva silný. Akcie sa aktuálne obchodujú za násobok 15,8 očakávaného zisku, čo je pod ich päťročným priemerom 19, a teda z pohľadu ocenenia atraktívne.
Pozitívna nálada sa preniesla aj do sektora – akcie konkurentov Centene a Molina Healthcare vzrástli o viac než 4 %. Berkshire navyše oznámila nové pozície aj vo firmách Nucor, Allegion a Lamar Advertising, pričom Nucor pridal 5,8 %.
Investícia Berkshire môže byť dôveryhodným signálom pre trh, že UnitedHealth aj napriek prechodným problémom zostáva silným hráčom s potenciálom na zotavenie.
Graf UNH.US (D1)
Akcie spoločnosti UnitedHealth Group v posledných dňoch zaznamenali silný rastový impulz a aktuálne sa obchodujú na úrovni 271,10 USD. Cena sa teraz približuje k úrovni kĺzavého priemeru EMA 50 (292,86 USD), ktorý môže pôsobiť ako prvá významná rezistencia. Naopak, dlhodobejší SMA 100 sa nachádza vyššie – na úrovni 356,85 USD, a zatiaľ potvrdzuje klesajúci trend. Dlhodobý tlak predávajúcich zatiaľ nie je úplne narušený, hoci súčasný rast naznačuje možné krátkodobé oživenie.
RSI sa nachádza na hodnote 45,5, čo predstavuje neutrálnu zónu, no zároveň ukazuje na postupné zlepšovanie momenta. MACD síce zostáva hlboko pod nulovou líniou, avšak rozdiel medzi signálnou a hlavnou krivkou sa zmenšuje, čo môže indikovať začínajúci obrat trendu.
Zdroj: xStation5
