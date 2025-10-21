US OPEN: Netflix v centre pozornosti Wall Street

- Americký akciový trh sa blíži k rozhodujúcemu bodu výsledkovej sezóny. Investori netrpezlivo čakajú na výsledky Netflixu, ktoré môžu určiť ďalší vývoj indexov, najmä Nasdaq a S&P 500.
- General Motors zvýšil ziskový výhľad pre rok 2025 a zmiernil dopad ciel, čo pozitívne ovplyvnilo náladu v priemyselnom sektore, zatiaľ čo Coca-Cola prekvapila rastom tržieb podporeným zvyšovaním cien a silným dopytom.
- Napriek solídnym výsledkom spoločnosti Philip Morris investori z akcie ustupujú, čo spôsobilo jej pokles. Trh totiž naďalej vníma firemné výsledky ako hlavný zdroj informácií počas vládneho shutdownu a absencie aktuálnych makroekonomických údajov.
- Americký akciový trh sa blíži k rozhodujúcemu bodu výsledkovej sezóny. Investori netrpezlivo čakajú na výsledky Netflixu, ktoré môžu určiť ďalší vývoj indexov, najmä Nasdaq a S&P 500.
- General Motors zvýšil ziskový výhľad pre rok 2025 a zmiernil dopad ciel, čo pozitívne ovplyvnilo náladu v priemyselnom sektore, zatiaľ čo Coca-Cola prekvapila rastom tržieb podporeným zvyšovaním cien a silným dopytom.
- Napriek solídnym výsledkom spoločnosti Philip Morris investori z akcie ustupujú, čo spôsobilo jej pokles. Trh totiž naďalej vníma firemné výsledky ako hlavný zdroj informácií počas vládneho shutdownu a absencie aktuálnych makroekonomických údajov.
Americký akciový trh vstupuje do kľúčovej fázy výsledkovej sezóny. Hlavné indexy – S&P 500, Dow Jones a Nasdaq – zostávajú blízko historických maxím, no investori sú čoraz opatrnejší pri očakávaniach ďalšieho rastu.
Po silnom raste v posledných mesiacoch trh potrebuje potvrdenie, že fundamenty držia krok s ocenením akcií.
Dnes sa pozornosť sústreďuje na Netflix, ktorý po uzavretí obchodovania zverejní kvartálne výsledky.
Spoločnosť je vnímaná ako barometer sentimentu v technologickom a spotrebiteľskom sektore.
Očakáva sa rast počtu predplatiteľov (najmä mimo USA), vyššie tržby a zlepšenie ziskovosti, predovšetkým vďaka monetizácii zdieľania účtov a rozšíreniu reklamného segmentu.
➡️ Výsledky, ktoré splnia alebo prekonajú očakávania, môžu podporiť Nasdaq a udržať optimizmus na širšom trhu.
➡️ Zklamanie, najmä pokiaľ ide o rast užívateľskej bázy alebo prevádzkové marže, však môže viesť ku korekcii v Big Tech segmente, ktorý bol hlavným motorom posledného rastu.
Popri Netflixe oznámili pozitívne výsledky aj ďalšie veľké spoločnosti –
General Motors zvýšil celoročný ziskový výhľad a
Coca-Cola prekonala očakávania vďaka cenovej sile a silnému dopytu.
Tieto čísla potvrdzujú, že americký spotrebiteľ zostáva odolný napriek neistote okolo inflácie a vysokých úrokových sadzieb.
Ďalším dôležitým faktorom je čiastočný shutdown americkej vlády, ktorý spomaľuje zverejňovanie dôležitých makroekonomických údajov.
Investori sa preto čoraz viac spoliehajú na firemné výsledky ako hlavný zdroj informácií o skutočnom stave ekonomiky.
V tomto kontexte budú piatkové dáta o inflácii (CPI) ešte dôležitejšie a môžu ovplyvniť očakávania ohľadom politiky Fedu.
US500 (H1)
Futures na index US500 si udržiavajú býčí trend a konsolidujú v úzkom pásme po silnom raste z polovice októbra.
Aktuálne úrovne naznačujú, že trh čaká na ďalší impulz, pričom usporiadanie kĺzavých priemerov EMA (25, 50 a 100) v klasickom býčom vzore potvrdzuje prevahu kupujúcich.
Investori sa zameriavajú predovšetkým na očakávané výsledky Netflixu, ktoré môžu prerušiť konsolidáciu a určiť smer obchodovania na nasledujúce dni.
📌 Správy z firiem:
Netflix (NFLX.US):
Akcie kolíšu okolo včerajšej zatváracej ceny.
Trh ostáva v režime vyčkávania pred zverejnením kvartálnych výsledkov, ktoré môžu byť kľúčové pre ďalší vývoj spoločnosti aj sentiment v technologickom sektore.
General Motors (GM.US):
Akcie rastú o viac než 15 % po zverejnení revidovaného výhľadu.
Spoločnosť znížila odhad negatívneho vplyvu ciel na svoje finančné výsledky a zároveň zvýšila ziskový výhľad pre fiškálny rok 2025.
GM oznámil ďalšie kroky na minimalizáciu dopadov ciel prostredníctvom optimalizácie nákladov a zlepšenia prevádzkových procesov, čo by malo pozitívne ovplyvniť výsledky v ďalších štvrťrokoch.
Investori na túto správu reagovali pozitívne, čo sa prejavilo rastom akcií a pozitívnou náladou v automobilovom sektore.
Tento vývoj zapadá do širšieho trendu rastúcej dôvery vo schopnosť amerických priemyselných firiem zvládať obchodné výzvy.
Coca-Cola (KO.US):
Akcie stúpajú o približne 3,5 % po zverejnení výsledkov za 1. štvrťrok 2025, ktoré prekročili očakávania analytikov.
Zisk na akciu dosiahol 0,77 USD (+5 % r/r) a tržby 11,22 miliardy USD, najmä vďaka zvyšovaniu cien a priaznivému produktovému mixu.
3M (MMM.US):
Akcie rastú o viac než 4,5 % po zverejnení kvartálnych výsledkov, ktoré prekročili trhové očakávania.
Upravený zisk na akciu dosiahol 2,19 USD (+10 % r/r) oproti očakávaným 2,07 USD.
Spoločnosť zároveň zvýšila celoročný ziskový výhľad, čo pozitívne ovplyvnilo sentiment investorov.
Philip Morris (PM.US):
Akcie klesajú takmer o 10 %, napriek tomu, že spoločnosť zverejnila relatívne silné výsledky za 3. štvrťrok 2025.
Upravený EPS stúpol o 17,3 %, čisté tržby o 9,4 %, najmä vďaka silnému rastu segmentu bezdymových produktov, ktoré teraz tvoria 41 % celkových príjmov.
Napriek týmto základom investori vyberajú zisky, čo spôsobilo pokles ceny akcie.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na indexy z rôznych krajín!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
FRA40 po optimistických údajoch o podnikateľskej dôvere vo Francúzsku stúpla
Ranné zhrnutie (23.10.2025)
Dennie zhrnutie – Korekcia na Wall Street pre americké exportné obmedzenia voči Číne a slabšie výsledky firiem
Google Quantum Echoes – prelom v kvantovom počítaní
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.