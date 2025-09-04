C3.ai v kríze: prepad akcií, slabé výsledky a zmena generálneho riaditeľa

Americká spoločnosť C3.ai, ktorá sa špecializuje na podnikové riešenia postavené na umelej inteligencii, zaznamenala dramatický prepad akcií po zverejnení predbežných hospodárskych výsledkov za prvý fiškálny štvrťrok 2026. Tržby dosiahli len 70,3 milióna USD, čo je medziročný pokles o 19 % a hlboko pod očakávaniami Wall Streetu.
Strata na akciu predstavovala 0,37 USD, čo je takmer dvojnásobok očakávaní analytikov. Spoločnosť zároveň zrušila výhľad na celý rok a výnosy za druhý štvrťrok odhaduje len na 72 až 80 miliónov USD, pričom trh očakával viac ako 99 miliónov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Na pozadí nepriaznivého vývoja dochádza k zmene vo vedení firmy. Zakladateľ Tom Siebel odchádza z postu generálneho riaditeľa a presúva sa na pozíciu výkonného predsedu predstavenstva. Novým CEO sa stáva Stephen Ehikian, bývalý predstaviteľ amerického úradu General Services Administration. Siebel priznal, že jeho zdravotné problémy a prebiehajúca reorganizácia predajných tímov mali negatívny dopad na výsledky spoločnosti.
C3.ai čelí aj žalobe týkajúcej sa údajne zavádzajúcich informácií o zdravotnom stave svojho zakladateľa. Investori tvrdia, že firma zatajila kľúčové okolnosti, ktoré mohli ovplyvniť obchodnú výkonnosť a dôveru trhu.
Reakcie analytikov sú zmiešané. Oppenheimer ponechal hodnotenie „Perform“ bez cenového cieľa, zatiaľ čo Wedbush znížil cieľovú cenu z 23 na 20 USD, no ponechal odporúčanie „Outperform“. Akcie C3.ai klesli od začiatku roka o viac než 50 %, čo je jeden z najhorších výsledkov medzi firmami pôsobiacimi v AI segmente.
Zdroj: xStation5
