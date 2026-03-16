Shell verí LNG aj napriek vojne: dopyt má do roku 2050 výrazne rásť 🔋

- Shell očakáva do roku 2050 rast globálneho dopytu po LNG najmenej o 45 %.
- Hlavným motorom dopytu má zostať Ázia, význam LNG však pretrvá aj v Európe.
- Konflikt na Blízkom východe zvyšuje volatilitu a narúša prepravu cez Hormuzský prieliv.
- Napriek tomu, že hrozí prebytok ponuky, nižšie ceny môžu podporiť ďalší rast spotreby.
Spoločnosť Shell očakáva, že globálny dopyt po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) bude aj napriek aktuálnemu napätiu na Blízkom východe z dlhodobého hľadiska naďalej rásť. Podľa novej prognózy má spotreba do roku 2050 vzrásť najmenej o 45 % oproti úrovniam z roku 2025. Celkový dopyt by sa tak v polovici storočia mohol pohybovať medzi 610 až 780 miliónmi ton ročne.
Firma tým potvrdzuje, že LNG naďalej vníma ako dôležitý pilier svetovej energetiky. Hlavnou výhodou tohto paliva má byť jeho flexibilita a spoľahlivosť, čo je kľúčové najmä v čase, keď energetické trhy čelia geopolitickým otrasom a kolísaniu cien. Práve vojna na Blízkom východe v posledných týždňoch výrazne narušila globálny trh s LNG, pretože prevádzka v Hormuzskom prielive, zásadnej trase pre prepravu palív, bola obmedzená na minimum.
Shell síce priamo nekomentoval dopad konfliktu na svoje dodávky, podľa skorších informácií však pri niektorých kontraktoch vyhlásil vyššiu moc, a to kvôli výpadku prevádzky v najväčšom exportnom závode LNG v Katare. Samotná firma zároveň upozornila, že údaje v aktuálnom výhľade boli presné k 16. marcu 2026, pričom konečný vývoj môže konflikt na Blízkom východe ešte zmeniť.
Kľúčovým motorom dopytu má podľa Shellu zostať Ázia, ktorá by mala byť centrom globálneho ekonomického rastu minimálne do roku 2050. Význam LNG však podľa spoločnosti nezmizne ani v Európe. Hoci európske krajiny pokračujú v plánoch na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, pomalší rozvoj obnoviteľných zdrojov znamená, že LNG bude ešte mnoho rokov dôležitou súčasťou energetického mixu.
Shell zároveň upozorňuje na zaujímavý paradox. Trh s LNG síce môže v najbližších rokoch smerovať k prebytku ponuky, vyššia dostupnosť paliva by však mohla stlačiť ceny a tým podporiť dodatočný, doteraz utlmený dopyt. Lacnejší plyn by tak mohol otvoriť priestor pre nových odberateľov aj vo viac cenovo citlivých regiónoch.
Rizikom však zostáva samotná výstavba nových projektov. Shell pripomína, že harmonogramy niektorých investícií do LNG zostávajú neisté kvôli vysokým nákladom, problémom v dodávateľských reťazcoch aj nedostatku pracovnej sily. Už skôr sa navyše objavili informácie, že QatarEnergy odkladá spustenie veľkého expanzného projektu najmenej na rok 2027.
Výhľad Shellu tak ukazuje, že aj napriek krátkodobej volatilite a geopolitickým rizikám zostáva LNG dôležitou témou pre investorov aj energetické firmy. Dlhodobý rast dopytu má pokračovať, otázkou však zostáva, ako rýchlo naň dokáže ponuka reagovať.
Články:
Ryanair na 5-mesačnom minime 🚩 Rast cien leteckého paliva tlačí na letecký sektor
Wall Street sa snaží zastaviť výpredaj, zatiaľ čo ropa rastie 🚩 Alibaba stráca 7 % po slabších tržbách
Uber investuje až 1,25 miliardy USD do Rivianu, keď zrýchľuje tlak do robotaxi
Akcia týždňa: Micron Technology v zlatom okamihu pamäťového cyklu
