Meta plánuje prepustiť 20 % zamestnancov, akcie pridávajú 3 % 📈

- Meta plánuje prepustiť 20 % svojich zamestnancov
- Meta v súčasnosti zamestnáva približne 80 000 ľudí
- Celkovo by mohlo dôjsť na škrty približne 16 000 pracovných miest
Akcie spoločnosti Meta Platforms dnes rastú o 3 % po tom, čo agentúra Reuters informovala, že Meta plánuje prepustiť 20 % svojich zamestnancov, aby čiastočne kompenzovala vysoké výdaje na umeleckú inteligenciu. Ak by sa Meta rozhodla pre zníženie počtu zamestnancov o 20 %, išlo by o najväčšie prepúšťanie od restrukturalizácie na konci roku 2022, ktorú firma označila ako „rok efektivity“ a pri ktorej zrušila približne 21 000 pracovných miest. Meta aktuálne zamestnáva približne 80 000 ľudí, takže by sa prepúšťanie týkalo približne 16 000 zamestnancov. Počet prepustení spojených s AI rastie aj vo svete; od novembra firmy oznámili viac než 61 000 pracovných miest zrušených v súvislosti s AI.
Meta v posledných rokoch výrazne investovala, aby dohnala konkurenciu, budovaním dátových centier a náborom talentov. Spoločnosť očakáva, že kapitálové výdaje v roku 2026 dosiahnu až 135 miliárd dolárov, čo je približne dvojnásobok minuloročných výdavkov. Tieto investície majú zabezpečiť cloudovú kapacitu potrebnú na trénovanie a prevádzku AI modelov. Napriek vysokým investíciám, ktoré pomohli zlepšiť reklamné nástroje a podporili rast tržieb, Meta zatiaľ nepredstavila AI model, ktorý by dokázal konkurovať lídrom v odvetví, ako sú OpenAI, Anthropic alebo Google.
Zníženie počtu zamestnancov o 20 % by firme mohlo priniesť úspory približne 6 miliárd dolárov. Ak AI skutočne výrazne zvýši produktivitu zamestnancov, môžu prísť ďalšie škrty. Akcie Meta dnes rastú o 3 % a obchodujú sa na úrovni 630 USD. Od začiatku roka však akcie stále strácajú 2,5 %.
Graf META.US (D1)
Zdroj: xStation05
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.