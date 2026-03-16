OpenAI rokuje s private equity o podniku za 10 mld. USD, cieľom je rýchlejšia adopcia AI vo firmách

OpenAI je podľa Reuters v pokročilých rokovaniach s private equity (PE) firmami TPG, Advent International, Bain Capital a Brookfield Asset Management o spoločnom podniku, ktorý má distribuovať enterprise AI produkty naprieč portfóliovými spoločnosťami a neskôr aj mimo nich. Podnik má mať valuáciu približne 10 mld. USD (pre-money) a investori by doň vložili okolo 4 mld. USD výmenou za podiel a miesta v predstavenstve, uviedli zdroje.
Štruktúra dohody a kto je v hre
TPG má byť „anchor“ investor s najväčším kapitálovým záväzkom, zatiaľ čo Advent, Bain a Brookfield by sa pripojili ako spoluzakladatelia. Zdroje uviedli, že PE firmy by získali vplyv na to, ako sa technológia OpenAI nasadzuje v ich portfóliách, a potenciálne by profitovali aj pri rozšírení mimo nich.
Prečo je private equity dôležité pre distribúciu AI
Reuters uvádza, že OpenAI aj Anthropic aktívne oslovujú PE firmy, pretože kontrolujú veľké skupiny podnikov a ovplyvňujú rozpočty na softvér a AI. Anthropic má podľa reportingu tiež rokovať o podobnom prístupe, čo podčiarkuje rastúcu konkurenciu v enterprise segmente.
Preferred equity vs. common equity
OpenAI podľa zdrojov ponúka „preferred equity“, ktoré typicky znamená prioritné výnosy a lepšiu ochranu pred poklesom oproti bežným akciám. Reuters to porovnáva s tým, že Anthropic má v podobných rokovaniach ponúkať common equity.
Enterprise ťah OpenAI: Frontier a Frontier Alliances
Rokovania prichádzajú v čase, keď OpenAI tlačí nasadzovanie do praxe cez platformu Frontier a program Frontier Alliances (BCG, McKinsey, Accenture a Capgemini). Reuters zároveň uviedol, že enterprise časť OpenAI mala ku koncu februára generovať približne 10 mld. USD anualizovaných tržieb z celkových 25 mld. USD, podľa zdroja.
Čo sledovať ďalej
Dôležité bude, či sa dohoda uzavrie (parametre sa môžu meniť), ako bude nastavené riadenie a kontrola nasadenia a ako rýchlo sa podarí premeniť prístup k portfóliám PE firiem na škálovateľnú enterprise distribúciu.
