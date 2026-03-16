Akcie Micron rastú pred výsledkami, firma rozširuje výrobu na Taiwane kvôli AI pamätiam 📈

Akcie Micron (MU) posilnili po tom, čo spoločnosť potvrdila rozšírenie výroby na Taiwane pre pamäte používané v AI serveroch. Správa prichádza tesne pred výsledkami za fiškálny Q2, ktoré Micron zverejní v stredu 18. marca 2026.
Rozšírenie na Taiwane: druhé zariadenie v lokalite Tongluo
Micron uviedol, že dokončil akvizíciu areálu Tongluo P5 v okrese Miaoli a začne s retrofitom existujúceho cleanroomu pre DRAM a high-bandwidth memory (HBM).
Ďalšia fáza počíta s druhým zariadením podobného rozsahu, ktoré má pridať 270 000 štvorcových stôp cleanroom priestoru. Výstavba má začať do konca fiškálneho roka 2026.
Načasovanie: dodávky od fiškálneho 2028
Micron očakáva, že lokalita Tongluo prinesie „významné“ dodávky z existujúcej továrne od fiškálneho roka 2028 po dokončení retrofitov.
Prečo je to dôležité: DRAM a HBM pre AI ostávajú kritické
Reuters uviedol, že cieľom je zvýšiť dodávky leading-edge DRAM vrátane HBM, aby Micron lepšie pokryl rastúci AI dopyt.
Barron’s doplnil, že spolu by existujúci a plánovaný cleanroom mohli na lokalite priniesť približne 570 tisíc štvorcových stôp čistých priestorov, čo zvýrazňuje tlak na zvyšovanie kapacity v pamäťovom segmente.
Výsledky 18. marca: čo sleduje trh
Podľa Investopedia opcie naznačujú pohyb akcie približne o 9 % na obidve strany po výsledkoch. Odhady Visible Alpha citované Investopedia očakávajú tržby okolo 19,27 mld. USD a upravený zisk na akciu (adjusted EPS) približne 8,75 USD za fiškálny Q2. Zdroj: xStation5
