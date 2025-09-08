C3.ai za mesiac stratila 33 % hodnoty akcií – pomôže nový šéf otočiť trend?

Akcie spoločnosti C3.ai, ktorá sa zameriava na podnikové riešenia postavené na umelej inteligencii, zaznamenali za posledných tridsať dní približne 33‑percentný pokles hodnoty. Spoluzodpovedný za tento vývoj je odchod generálneho riaditeľa a zhoršený finančný výhľad spoločnosti, čím sa zvýšila investorská neistota.
Zdroj: xStation5
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Bývalý CEO Tom Siebel priznal, že tento vývoj bol oprávnený. Pokles výkonnosti pripisuje problémom v predaji spôsobenému reorganizáciou predajných tímov a svojim zdravotným stavom, ktorý ho upútal od aktívnej účasti v predaji.
Finančné vyhliadky pre aktuálne kvartály spomaľujú – predpokladané tržby sú v rozmedzí 72 až 80 miliónov USD, čo výrazne zaostáva za očakávaniami trhu na úrovni približne 100 miliónov USD. Napriek tomu vedenie zdôrazňuje kvalitu svojich AI riešení a vysokú spokojnosť klientov.
Na miesto generálneho riaditeľa nastúpil Stephen Ehikian – predtým pôsobiaci vo federálnej agentúre General Services Administration a zakladateľ AI startupov, ktoré boli získané spoločnosťou Salesforce. Tom Siebel bude naďalej pôsobiť ako výkonný predseda predstavenstva, sústrediac sa na strategické partnerstvá a produktové smerovanie firmy.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.