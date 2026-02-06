Carlyle prekonáva očakávania

- Carlyle zdvojnásobila rast cieľového poplatkového zisku a výrazne prekonala očakávania trhu.
- Distribuovateľný zisk za Q4 vzrástol medziročne o 14 % na 436 mil. USD.
- Pod vedením Harveyho Schwartza spoločnosť úspešne diverzifikuje mimo private equity.
- Akcie Carlyle výrazne prekonali konkurenciu vďaka lepšej výkonnosti a rastu nových segmentov.
- Carlyle zdvojnásobila rast cieľového poplatkového zisku a výrazne prekonala očakávania trhu.
- Distribuovateľný zisk za Q4 vzrástol medziročne o 14 % na 436 mil. USD.
- Pod vedením Harveyho Schwartza spoločnosť úspešne diverzifikuje mimo private equity.
- Akcie Carlyle výrazne prekonali konkurenciu vďaka lepšej výkonnosti a rastu nových segmentov.
Carlyle Group Inc. oznámila silné výsledky za rok 2025, ktoré výrazne prekonali ciele stanovené generálnym riaditeľom Harveym Schwartzom. Spoločnosť dosiahla rekordný poplatkový zisk vo výške 1,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 12 % – dvojnásobok pôvodného cieľa.
Za štvrtý štvrťrok Carlyle vykázala distribuovateľný zisk 436 miliónov USD, čo je o 14 % viac než pred rokom. Zisk na akciu po zdanení dosiahol 1,01 USD, čím prekonal konsenzus analytikov (0,97 USD podľa Bloomberg).
Generálny riaditeľ Schwartz uviedol: „Výsledky jednoznačne prekonali ciele, ktoré sme si na začiatku roka stanovili. Dosiahli sme rekordný zisk z poplatkov a silný fundraising naprieč platformou, čo odráža dôslednú realizáciu našej stratégie a dôveru investorov.“
Expanzia mimo private equity
Pod vedením Schwartza sa Carlyle intenzívne snaží diverzifikovať svoje podnikanie mimo tradičný private equity. Výrazne rástli jednotky zamerané na úverové produkty, správu majetku a sekundárne trhy (AlpInvest):
-
AUM AlpInvest vzrástli o 20 %
-
Úverové produkty o 10 %
-
Celkové aktíva pod správou (AUM) vzrástli o 8 % na 477 miliárd USD
V roku 2025 firma:
-
získala 53,7 miliardy USD nového kapitálu (o 34 % viac než cieľ 40 mld.),
-
investovala 54,5 miliardy USD,
-
realizovala výstupy v hodnote 34 miliárd USD, vrátane IPO zdravotníckej firmy Medline.
Zisková marža z poplatkov, dôležitý ukazovateľ efektivity, sa mierne zlepšila na 47 %, čo potvrdzuje posilňujúci výkon mimo tradičného private equity segmentu.
Graf CG.US (D1)
Akcie spoločnosti Carlyle Group prechádzajú v posledných dňoch výrazným poklesom a aktuálne sa obchodujú na úrovni 55,72 USD, čo predstavuje prerazenie pod kĺzavé priemery EMA 50 (60,06 USD) aj SMA 100 (59,19 USD). Tým došlo k potvrdeniu medvedieho technického signálu, keďže cena nedokázala udržať kľúčové úrovne podpory. RSI klesol na hodnotu 38,8, teda sa blíži k pásmu prepredanosti, čo môže naznačovať možnosť krátkodobej konsolidácie alebo technického odrazu. Z technického hľadiska je kľúčové sledovať, či sa cena udrží nad úrovňou 55 USD, kde sa nachádza krátkodobá horizontálna podpora. Jej prelomenie by mohlo otvoriť priestor na ďalší pokles k úrovniam 52–53 USD, naopak návrat nad SMA 100 by mohol obnoviť pozitívny výhlaď.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
✅Výsledky Amazonu: Zmiešané výsledky, akcie oslabujú o 10 %
🔴Živé komentáre od XTB: Mini odstávka v USA spôsobuje výpadok makroekonomických údajov
Kongsberg Gruppen po výsledkoch: Spoločnosť dobieha zvyšok sektora
Trhové zhrnutie: Európske indexy sa pokúšajú o odraz po rekordnom výpredaji na Wall Street 🔨
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.