Najviac shortovaná akcia UK: Greggs hlási pokles zisku 🥖

- Zisk pred zdanením klesol o 18 % na 167 mil. GBP.
- Porovnateľné tržby rastú len o 1,6 %, tempo sa spomaľuje.
- Akcie sú pod tlakom, za rok stratili viac ako 25 %.
- Firma plánuje otvoriť 120 nových pobočiek a cieli na 3 000 obchodov.
- Zisk pred zdanením klesol o 18 % na 167 mil. GBP.
- Porovnateľné tržby rastú len o 1,6 %, tempo sa spomaľuje.
- Akcie sú pod tlakom, za rok stratili viac ako 25 %.
- Firma plánuje otvoriť 120 nových pobočiek a cieli na 3 000 obchodov.
Britský pekársky reťazec Greggs Plc vstúpil do roku 2026 so slabšími číslami. Spoločnosť oznámila pokles zisku pred zdanením o 18 % na 167 miliónov libier, pričom výsledok bol ovplyvnený aj precenením DPH. Akcie na londýnskej burze po zverejnení výsledkov krátko oslabili až o 3,9 % a za posledných 12 mesiacov stratili viac ako 25 %. Firma sa pritom na konci roka 2025 stala najviac shortovanou akciou vo Veľkej Británii, čo poukazuje na výraznú skepsu investorov.
Slabnúci rast tržieb
Porovnateľné tržby v prvých deviatich týždňoch roka 2026 vzrástli iba o 1,6 %, čo predstavuje citeľné spomalenie oproti predchádzajúcemu roku. Hlavným problémom je slabá spotrebiteľská nálada v Spojenom kráľovstve, ktorá obmedzuje výdavky domácností. Spoločnosť navyše vytvorila rezervu vo výške 4,5 milióna libier kvôli historickému podhodnoteniu DPH, ktoré sama identifikovala a nahlásila britským úradom.
Expanzia napriek tlaku
Napriek slabším výsledkom vedenie pokračuje v ambicióznom pláne expanzie. Dlhodobým cieľom je prekročiť hranicu 3 000 pobočiek vo Veľkej Británii. Len tento rok chce Greggs otvoriť ďalších 120 nových predajní. Manažment zároveň očakáva, že tohtoročný zisk zostane približne na rovnakej úrovni ako vlani. Prípadné zlepšenie bude závisieť predovšetkým od oživenia spotrebiteľských výdavkov. Z pohľadu investorov tak firma balansuje medzi pokračujúcou expanziou a spomaľujúcim rastom, pričom trh zatiaľ zostáva opatrný.
Graf GRG.UK (D1)
Akcie spoločnosti Greggs sa aktuálne obchodujú okolo 15,63 GBP a nachádzajú sa pod kĺzavými priemermi EMA 50 (16,18 GBP) aj SMA 100 (16,24 GBP). Po predchádzajúcom pokuse o stabilizáciu cena opäť zamierila nadol a vytvára sériu nižších maxím. Oblasť okolo 16,20 GBP teraz predstavuje kľúčovú rezistenciu, kde sa zbiehajú oba sledované kĺzavé priemery. Kým sa akcie nevrátia nad túto úroveň, zostáva technický výhlaď negatívny. RSI sa pohybuje pod neutrálnou hranicou 50, čo naznačuje pretrvávajúci predajný tlak, avšak bez známok prepredanosti. To znamená, že trh má stále priestor na ďalší pokles.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Video McDonald's vyvolalo hamburgerovú vojnu 🍔
Akcie Coinbase rastú o viac než 14 %, pomáha rally na bitcoine a pro-krypto sentiment
Broadcom vidí AI čipy nad 100 mld. USD v roku 2027, dopyt po custom silikóne zrýchľuje
Jensen Huang naznačil, že veľké investície Nvidie do OpenAI sa môžu končiť pred IPO
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.