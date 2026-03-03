Spoločnosť Target hlási ďalší pokles tržieb, ale akcie stále rastú🎯

Americký maloobchodný reťazec Target zaznamenal ďalší slabý štvrťrok. Spoločnosť vykázala medziročný pokles tržieb o 1,5 % na 30,5 mld. USD. Medziročne tržby klesli o 2 % na 104,8 mld. USD. Target vykázal zisk 2,3 USD na akciu, v porovnaní s 2,41 USD v minulom roku. Očakávania analytikov boli 2,16 USD, takže očakávania boli prekonané. Čistý zisk spoločnosti klesol v tomto štvrťroku o 5,2 % na 1,1 miliardy USD. Napriek slabším výsledkom akcie vzrástli o 3 %.
Akcie spoločnosti Target klesli v minulom roku o 28 % na 98 USD, ale od začiatku roka vzrástli takmer o 16 %. Niektorí investori stavia na obrat pod vedením Michaela Fiddelkeho. Spoločnosť Target tiež plánuje investovať približne 1 miliardu libier do modernizácie obchodov, technológií a zlepšenia zákazníckej skúsenosti. Zároveň prepustila časť svojich zamestnancov a reorganizovala sa, aby mohla viac zdrojov nasmerovať priamo do prevádzky predajní. Kým Target bojuje s klesajúcou návštevnosťou a tlakom na marže, investori začínajú staviť na to, že nové vedenie bude schopné zvrátiť nepriaznivý trend.
Zatiaľ čo Target čelí tlaku na marže a klesajúcim tržbám, mnohí z jeho konkurentov rastú. Napríklad Amazon, Walmart a Costco zaznamenali v posledných mesiacoch silné tržby. Za celý rok Target očakáva nárast čistého predaja približne o 2 % a postupné zlepšovanie výsledkov v priebehu roka. Zisk na akciu by sa mal pohybovať v rozmedzí 7,50 až 8,50 USD, pričom v druhej polovici roka sa očakáva silnejší rast.
Graf TGT.US (H4)
Zdroj: xStation5
