Carvana sa pripojí do indexu S&P 500

Spoločnosť Carvana, špecializujúca sa na online predaj jazdených vozidiel, zaznamenala výrazný rast svojich akcií v predobchodnej fáze po oznámení jej zaradenia do prestížneho indexu S&P 500. Táto zmena vstúpi do platnosti 22. decembra, ako uviedla agentúra S&P Dow Jones Indices.
Akcie Carvany vzrástli pred otvorením trhu o 8,6 % na cenu 434,35 USD a smerujú k predĺženiu svojej desaťdňovej rastovej série. Tento pozitívny vývoj je dôkazom dramatického obratu, ktorým si firma prešla – v roku 2022 sa ocitla blízko bankrotu pre vysoké zadlženie a slabnúci dopyt po jazdených vozidlách.
Odvtedy však akcie spoločnosti vzrástli o viac než 8 000 %, pričom len v roku 2025 takmer zdvojnásobili svoju hodnotu. Firma sa vrátila do zisku vďaka dôslednej kontrole nákladov a opätovnému rastu dopytu.
Trhová kapitalizácia Carvany aktuálne dosahuje približne 87 miliárd USD, čím prevyšuje tradičné automobilky ako Ford (52 miliárd USD) a General Motors (71 miliárd USD). Hoci ide o relatívneho nováčika, jej akcie sa obchodujú s ocenením 57,4-násobku očakávaného zisku, čo je výrazne viac než jednociferné násobky u zavedených detroitských konkurentov.
Tento krok je nielen dôkazom rastúcej dôvery investorov, ale zároveň prináša Carvane väčšiu viditeľnosť medzi inštitucionálnymi investormi, ktorí často sledujú zloženie indexu S&P 500 ako referenčný benchmark.
Graf CVNA.US (D1)
Zdroj: xStation5
