Caterpillar posilňuje po výsledkoch za Q4 📈 Podporí AI priemyselný sektor?

Caterpillar (CAT.US) dosiahol solídne štvrťročné výsledky z hľadiska tržieb aj zisku na akciu, no clá jednoznačne vystupujú ako kľúčové riziko smerom k roku 2026. Spoločnosť odhaduje, že celkový negatívny vplyv ciel v roku 2026 môže dosiahnuť približne 2,6 miliardy USD, čo je výrazne nad rozmedzím oznámeným v októbri 2025 (1,6–1,75 mld. USD ročne).
Caterpillar sa zároveň stáva menej zjavne, no významne profitujúcim z boomu dátových centier – a hoci naďalej predstavuje klasický „barometer“ globálneho priemyselného cyklu, jeho divízia výroby energie pôsobí ako stabilizačný prvok, ktorý pomáha vyrovnávať výkyvy počas prebiehajúceho zotavovania stavebného cyklu.
Výsledky za Q4 (štvrťrok končiaci 31. 12. 2025)
-
Tržby: 19,1 miliardy USD vs 16,2 miliardy USD pred rokom
-
Upravený EPS: 5,16 USD vs 5,14 USD pred rokom
-
Prevádzkový zisk: 2,66 miliardy USD, pokles o 9 % (vykázané)
Spoločnosť upozornila na 1,03 miliardy USD v nepriaznivých výrobných nákladoch, najmä v dôsledku vyšších ciel. Dopyt a objemy sú podporujúce, no nákladové prostredie zostáva náročné.
Čo konkrétne teda podporilo kvartál?
-
Trvalo silný dopyt po zariadeniach na výrobu energie / záložných generátoroch
-
Hlavný impulz: rýchla výstavba dátových centier
-
AI → vyššie požiadavky na výpočtový výkon → miliardové investície do infraštruktúry → silnejší dopyt po záložnom napájaní
-
-
Spoločnosť taktiež zvyšovala ceny v rámci portfólia priemyselných zariadení, čo pomohlo chrániť marže a čiastočne kompenzovať slabšie podmienky v tradičnom stavebníctve.
Očakávania na rok 2026 sú konštruktívnejšie:
Analytici očakávajú návrat rastu v stavebníctve, podporený silnejšími objednávkami od distribútorov, stabilizáciou v nebytovej výstavbe (nie však nevyhnutne v bývaní) a rastúcim dopytom zo strany požičovní techniky.
Z krátkodobého pohľadu ide podľa Wall Street o zaujímavú rovnováhu: silný dopyt po generátoroch + cenová sila vs clá, vyššie výrobné náklady a stále tlmené stavebníctvo.
Po zverejnení výsledkov sa akcie obchodujú blízko historických maxím, okolo 660 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
