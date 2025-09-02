Cena kávy arabica klesá – dažde v Brazílii zlepšujú výhľad úrody, napätie s USA pretrváva

Cena kávy arabica na burze v New Yorku klesla až o 3,6 % na 3,7215 USD za libru, keďže priaznivé počasie v Brazílii, najväčšom svetovom producentovi, zvyšuje očakávania silnej úrody v budúcej sezóne. Trh však zároveň čelí neistote kvôli obchodnému napätiu s USA, ktoré drží ceny pod tlakom.
Po suchom období sa zrážky v oblasti Minas Gerais, najväčšom pestovateľskom regióne arabicy, vrátili nad normál, ako ukazujú údaje agentúry Somar Meteorologia. Pôda je dostatočne zavlažená, teploty sú mierne a bez extrémov, uviedol obchodník s kávou Sucafina. Kľúčovým faktorom pre ďalší vývoj bude načasovanie a frekvencia zrážok počas kritického obdobia kvitnutia, ktoré v Brazílii prebieha počas septembra.
Napriek pozitívnemu výhľadu úrody zostáva trh náchylný na prudké výkyvy, predovšetkým kvôli neistote ohľadom obchodnej politiky USA. Podľa agentúry Bloomberg zvolal brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva na budúci pondelok virtuálny summit lídrov BRICS, kde sa má diskutovať o možnej obchodnej stratégii voči očakávanej protekcionistickej politike Donalda Trumpa.
Celkovo teda na trhu s kávou panuje kombinácia priaznivých produkčných podmienok a geopolitickej neistoty, ktorá bude aj naďalej vytvárať tlak na volatilitu cien arabicy v nasledujúcich týždňoch.
Graf Coffee (H4)
Cena kávy po silnom raste zaznamenala miernu korekciu z úrovne 389,33 USD (78,6 % Fibonacci retracement) a aktuálne sa obchoduje okolo 370,20 USD, tesne nad úrovňou 61,8 % Fibonacci retracement (365,52 USD), ktorá slúži ako kľúčová technická podpora. Káva si udržiava býčí technický setup, keďže cena sa stále nachádza nad EMA 50 (351,74 USD) aj SMA 100 (322,22 USD). Tieto kĺzavé priemery sa navyše pohybujú smerom nahor, čo podporuje pozitívny trend.
Momentum zostáva v kladných hodnotách (102,13), aj keď mierne klesá, čo naznačuje slabnúce, ale stále prítomné býčie momentum. Naopak, CCI klesol pod -30 bodov, čo signalizuje možnú krátkodobú korekciu alebo ústup nákupného záujmu. Z objemových sviečok je zrejmé, že počas rastu bola obchodná aktivita nadpriemerná, čo svedčí o silnej podpore kupcov. V aktuálnej fáze trhu bude dôležité sledovať, či cena udrží support na 365,5 USD – jeho prelomenie by mohlo otvoriť priestor k poklesu až k úrovni 348,80 USD (50 % retracement).
Zdroj: xStation5
