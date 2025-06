Cena ropy sa drží pri 67 USD, trh sleduje iránske rokovania a zasadnutie OPEC+

Brent sa dnes obchoduje okolo hranice 67 USD za barel a americká WTI okolo 65 USD, zatiaľ čo trh spracováva posledné vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa, ktorý oznámil, že neustúpi zo stratégie „maximálneho tlaku“ na Irán. Zároveň avizoval nadchádzajúce rokovania s Teheránom, aj keď jeho predchádzajúce komentáre o umožnení dovozu iránskej ropy do Číny vyvolali zmätok.

Napätie na Blízkom východe tento týždeň pokleslo po dosiahnutí prímeria medzi Izraelom a Iránom, ktoré nasledovalo po amerických náletoch na iránske jadrové zariadenia. Trump konflikt označil za „v podstate ukončený“, čo prinieslo najväčší dvojdňový pokles cien ropy od roku 2022, no jeho následné vyjadrenia pomohli trh stabilizovať.

Pozornosť sa teraz sústreďuje na kľúčové zasadnutie OPEC+, ktoré sa uskutoční 6. júla a rozhodne o produkčnej politike pre august. Podľa zdrojov je Rusko otvorené ďalšiemu zvýšeniu ťažby, ak sa na ňom aliancia dohodne.

Francesco Martoccia z Citigroup uviedol, že geopolitické riziká sú aktuálne vnímané ako miernejšie, no varoval, že v druhej polovici roka 2025 sa môže opäť dostať do popredia fundamentálny prebytok ponuky.

Ďalšou podporou pre cenu boli údaje z USA, ktoré ukázali, že zásoby ropy klesli piaty týždeň po sebe – tentokrát o 5,84 mil. barelov, čo je najnižšia sezónna úroveň za posledných 11 rokov. Zásoby v skladovacom uzle Cushing v Oklahome sa taktiež znížili na najnižšiu úroveň od februára.

Trump priznal, že sankcie nezabránili nákupom ropy Čínou, a uviedol, že „ak bude Irán predávať ropu, tak ju jednoducho predá“ a že Čína si nájde cestu k nákupu – či už od USA, alebo od iných dodávateľov.

Graf OIL (H1)

Cena ropy sa aktuálne pohybuje v blízkosti kľúčovej supportnej zóny okolo 66,30–67,00 USD, ktorá je na grafe znázornená fialovým obdĺžnikom. Táto úroveň predtým slúžila ako významná rezistencia, ktorú trh prekonal počas predchádzajúceho rastu, a teraz plní funkciu technickej podpory, kde sa cena zatiaľ stabilizuje po prudkom výpredaji. Udržanie tejto zóny bude kľúčové pre ďalší vývoj, pretože jej prípadné prerazenie by otvorilo cestu k poklesu smerom k 63 USD. %R a CCI ukazujú na zvýšenú pravdepodobnosť krátkodobého odrazu, pričom CCI sa drží v prepredanej oblasti pod -100 a %R osciluje pod strednou hodnotou, čo naznačuje, že trh stále hľadá smer. Ak by došlo k odrazu od tejto úrovne, cena by mohla opäť otestovať pásmo 68 až 70 USD, kde sa aktuálne nachádza EMA 50 (oranžová) – prvá technická rezistencia.

Zdroj: xStation5

