Novo Nordisk uvádza na americký trh tabletku Wegovy

- Novo Nordisk spustilo predaj dennej tabletky Wegovy v USA za 149 USD mesačne pre samoplatcov.
- Tabletková forma rozširuje prístup k liečbe obezity pre pacientov, ktorí odmietajú injekcie.
- Kľúčom k úspechu bude oslovenie pacientov bez poistenia a cenová konkurencia s firmou Eli Lilly.
- Spoločnosť vyrába tabletku v USA a už si vytvorila zásoby, aby zvládla očakávaný dopyt.
Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk dnes spustila predaj novej perorálnej formy svojho známeho lieku na chudnutie Wegovy v Spojených štátoch. Novinka je dostupná vo forme dennej tabletky a vstupuje na trh za 149 USD mesačne pre samoplatcov, teda pacientov bez zdravotného poistenia, čím sa zameriava na rozšírenie dostupnosti tejto liečby pre širšiu populáciu.
Tableta obsahuje účinnú látku semaglutid, ktorú Novo úspešne využíva už v injekčnej forme pod značkami Wegovy a Ozempic. Wegovy sa stalo jedným z najväčších farmaceutických hitov posledných rokov vďaka výraznému znižovaniu telesnej hmotnosti u pacientov s obezitou. Nová tabletová forma tak ponúka alternatívu pre pacientov, ktorí nechcú injekcie, a zároveň prináša väčšiu flexibilitu v liečbe.
Akcie spoločnosti Novo Nordisk dnes posilnili o viac ako 2 %, zatiaľ čo konkurenčná Eli Lilly, ktorá čaká na americké schválenie vlastného tabletového lieku na chudnutie, v premarket fáze oslabila o 1 %.
Cenová stratégia: tabletka ako nástroj expanzie mimo poisťovací systém
Jedným z kľúčových faktorov úspechu bude podľa analytikov schopnosť osloviť samoplatcov. Tento segment rastie, pretože väčšina zdravotných poisťovní zatiaľ lieky na chudnutie neprepláca alebo len čiastočne. Úvodná dávka 1,5 mg bude dostupná za 149 USD mesačne, silnejšie varianty 9 mg a 25 mg za 299 USD, pričom dávka 4 mg zdražie od 15. apríla na 199 USD.
Táto cenová politika prichádza v čase, keď administratíva prezidenta Donalda Trumpa vyvíja tlak na zníženie cien liekov na obezitu. V rámci iniciatívy TrumpRx sa Novo Nordisk a Lilly zaviazali ponúkať úvodné dávky svojich tabliet za 149 USD mesačne nielen pre samoplatcov, ale aj pre pacientov s Medicare a Medicaid. Portál TrumpRx má byť spustený ešte počas januára.
Stupňujúca sa konkurencia s Lilly
Americká spoločnosť Eli Lilly zatiaľ dominovala trhu s injekciami vďaka značke Zepbound, ktorá v roku 2025 v počte predpisov predbehla Wegovy. Novo však dúfa, že nová tabletová forma firme vráti náskok, najmä vďaka vyššej užívateľskej atraktivite. Obe spoločnosti v posledných mesiacoch znížili ceny injekčných foriem pre pacientov bez poistenia. Novo už od novembra ponúka injekčnú Wegovy za 349 USD mesačne, čo je výrazne menej než bežná cena nad 1 000 USD.
Zabezpečené dodávky, výroba prebieha v USA
Novo uviedlo, že výroba tabletiek prebieha v Severnej Karolíne a že spoločnosť začala so zásobovaním už pred spustením, aby predišla opakovaniu výpadkov, ktoré postihli firmu v roku 2024 pre extrémny dopyt po GLP-1 liekoch.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie spoločnosti Novo Nordisk sa aktuálne obchodujú na úrovni 339,15 DKK, pričom sa im podarilo preraziť nad kĺzavý priemer SMA 100 (337,60 DKK) aj nad EMA 50 (322,53 DKK).
Táto situácia predstavuje pozitívny technický signál, ktorý môže naznačovať začiatok zmeny trendu. RSI je na úrovni 57,6, čo signalizuje rastúci nákupný záujem, no zároveň ponecháva priestor na ďalší rast bez toho, aby trh vstúpil do prekúpenej oblasti.
Celkovo sa technický obraz zlepšuje, najmä vďaka prelomeniu kľúčových rezistencií v podobe kĺzavých priemerov. Ak akcie udržia hladinu nad 337 DKK, môže sa otvoriť priestor na ďalší rast smerom k zóne 348–355 DKK, kde sa nachádzajú predchádzajúce silné úrovne odporu z jesene 2025.
Zdroj: xStation5
