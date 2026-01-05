Mobileye získava kľúčový kontrakt v USA

- Mobileye uzavrelo kontrakt s poprednou americkou automobilkou na dodávku systému EyeQ6H.
- Výhľad produkcie vzrástol na viac ako 19 miliónov systémov Surround ADAS.
- Akcie Mobileye v reakcii na správu vzrástli o 6,4 % v premarkete.
- Spoločnosť sa zameriava na škálovateľné ADAS technológie ako kľúčový rastový segment.
Izraelská spoločnosť Mobileye, špecialista na autonómne riadenie a pokročilé asistenčné systémy pre vodičov (ADAS), oznámila uzavretie strategického partnerstva s významnou americkou automobilkou. Meno výrobcu síce nebolo zverejnené, ale ide o jedného z desiatich najväčších na americkom trhu. Táto spolupráca výrazne zvyšuje výrobný výhľad Mobileye, a jej technológia sa stane súčasťou miliónov sériovo vyrábaných vozidiel naprieč bežnými aj prémiovými modelmi.
Trh na správu reagoval pozitívne – akcie Mobileye vzrástli v premarkete o 6,4 %, čím si firma začína čiastočne vynahrádzať takmer 50 % pokles hodnoty akcií počas roka 2025. Partnerstvo prichádza v čase, keď výrobcovia automobilov v USA aj Európe zrýchľujú nasadzovanie pokročilých asistenčných systémov a konkurencia v oblasti hands-free jazdy na diaľnici sa zostruje.
19 miliónov systémov EyeQ6H na obzore
Nová dohoda rozširuje výhľad spoločnosti na viac ako 19 miliónov budúcich dodávok systému EyeQ6H-based Surround ADAS, z čoho približne 9 miliónov pripadá na nového amerického partnera a na už oznámené programy, ako je napríklad spolupráca s Volkswagen Group.
Surround ADAS ponúka možnosť hands-free, eyes-on jazdy na vybraných diaľniciach. Systém kombinuje kamery, radary a crowdsourcované dáta pre pokročilé funkcie, ako sú automatické zmeny jazdných pruhov, asistent jazdy v kolónach, ochrana pred náhlym vjazdom iného vozidla pri diaľničnej prevádzke.
Súčasťou systému je aj možnosť vzdialených aktualizácií softvéru (OTA), čo zjednodušuje správu a vylepšovanie vozidiel po ich uvedení do prevádzky.
Prechod k realistickému rastu
Mobileye v posledných mesiacoch presunulo svoj strategický dôraz z plne autonómnych vozidiel – ktorých komerčné nasadzovanie prebieha pomalšie, než sa očakávalo – na ADAS riešenia ako hlavný motor rastu. Nový kontrakt tento posun potvrdzuje a ukazuje, že trh je pripravený na masové nasadenie pokročilých asistenčných technológií, ktoré sú praktické, škálovateľné a cenovo efektívne.
Graf MBLY.US (D1)
Zdroj: xStation5
