Ceny ropy rostou díky nadějím na průlom v obchodních jednáních mezi USA a Čínou

Ceny ropy dnes vzrostly o více než 1 % díky rostoucím očekáváním, že nadcházející jednání mezi Spojenými státy a Čínou přinese průlom v napjatých obchodních vztazích.

Podle analytika SEB Ole Hvalbyeho pomáhá cenám nejen obchodní optimismus, ale i skutečnost, že trh s ropou se v posledních dnech ustálil. Kľúčové rokovania medzi americkým ministrom financií Scottom Bessentom a hlavným ekonomickým vyjednávačom Číny sa majú uskutočniť 10. mája vo Švajčiarsku, čo trh vníma ako pozitívny signál pre globálnu spotrebu.

Na druhej strane však pôsobí protiinflačný rast ťažby zo strany OPEC+, čo zvyšuje tlak na ponuku. Citi Research z tohto dôvodu znížila svoj trojmesačný výhľad ceny ropy Brent na 55 USD za barel, pričom celoročný výhľad ponechala na úrovni 60 USD.

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť trh, je vývoj rokovaní o jadrovej dohode s Iránom. V prípade jej uzavretia by mohlo dôjsť k zvýšeniu ponuky a poklesu cien až na 50 USD, zatiaľ čo jej neúspech by mohol vytlačiť ceny nad hranicu 70 USD za barel.

Americká centrálna banka (Fed) ponechala úrokové sadzby bez zmeny, ale upozornila na možné riziká v podobe rastúcej inflácie a nezamestnanosti, čo viedlo k posilneniu dolára a tým aj k zvýšeniu tlaku na komoditné trhy vo všeobecnosti.

Graf OIL.WTI (H1)

Cena ropy sa momentálne obchoduje na úrovni 59,10 USD, pričom rešpektuje rastúcu trendovú líniu, ktorá slúži ako technická podpora posledného odrazu od nižších úrovní. Kĺzavé priemery EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá) boli prekonané smerom nahor, čo posilňuje pozitívny krátkodobý výhľad. V oblasti okolo 60 USD sa nachádza výrazná rezistencia, ktorá je zvýraznená fialovou zónou a v minulosti niekoľkokrát zastavila ďalší rast. Williams %R a CCI signalizujú prekúpený stav, čo môže v krátkodobom horizonte obmedziť tempo rastu a priviesť na trh výber ziskov. Ak by cena prekonala spomínanú rezistenčnú zónu, mohlo by to otvoriť priestor pre rýchly pohyb smerom k 61–62 USD. Naopak strata rastúcej trendovej línie by znamenala prvé vážne varovanie pre býkov a mohla by priniesť návrat k 57 USD. Celkovo graf vykazuje technickú stabilizáciu s potenciálom ďalšieho rastu, ak dôjde k prelomeniu kľúčovej bariéry.

