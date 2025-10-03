Ceny ropy smerujú k najväčšej týždennej strate za pár mesiacov

Ceny ropy dnes mierne rástli, avšak celý týždeň zakončia so stratou v rozmedzí 7–8 %. Dôvodom sú špekulácie o navýšení ťažby zo strany OPEC+, ktoré by mohlo začať platiť už od novembra. Cena Brent crude sa dnes dopoludnia pohybovala na úrovni 64,43 USD za barel (+0,5 %), zatiaľ čo WTI dosiahla 60,80 USD (+0,53 % oproti štvrtku). Napriek tomu Brent za týždeň klesol o 8,1 % a WTI o 7,5 %.
Podľa zdrojov agentúry Reuters osem členských štátov OPEC+ zvažuje navýšenie produkcie až o 411 000 barelov denne, čo by bolo dvojnásobne až trojnásobne viac ako októbrové zvýšenie. Za iniciatívou má stáť Saudská Arábia, ktorá sa snaží získať späť trhový podiel.
Rastúca ponuka spolu s poklesom dopytu vplyvom sezónnych faktorov a odstávok rafinérií pôsobí na trh negatívne. „Indikátory dopytu v Atlantickej oblasti klesli s koncom letnej sezóny. Fundamentálna rovnováha trhu sa začína prikláňať k prebytku ponuky,“ upozornil analytik Rystad Energy Janiv Shah. JPMorgan dokonca uviedla, že september mohol byť zlomovým bodom, po ktorom trh s ropou smeruje k výraznému nadbytku ponuky v 4. kvartáli aj v roku 2026.
Situáciu na trhu nezmenila ani správa o požiari v rafinérii Chevronu v El Segundo (Kalifornia), ktorá má kapacitu 290 000 barelov denne. Oheň bol lokalizovaný a analytici neočakávajú širší dopad. „Je to izolovaná udalosť mimo hlavných ropných tokov v USA,“ konštatoval Tamas Varga z PVM. Saxo Bank dodáva, že dopad bude viditeľný iba na cenách benzínu v Kalifornii, nie na globálnom trhu.
Investori preto vyčkávajú na víkendové rozhodnutie OPEC+, ktoré bude pre vývoj cien kľúčové. Ak dôjde k výraznejšiemu navýšeniu produkcie, trh s ropou môže vstúpiť do prebytku ponuky ešte silnejšie, ako sa očakávalo.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI sa po dlhodobom poklese dostala do technicky zaujímavej situácie. Trh krátkodobo prerazil hornú hranu klesajúceho kanála (od 26. septembra), čím naznačil možný obrat trendu. Aktuálne sa cena nachádza okolo 60,73 USD, ale bez potvrdenia ďalšieho rastu zostáva situácia neistá.
Kľúčová rezistencia: oblasť 61,40 USD, ktorá v minulosti fungovala ako silný support. Po pokuse o prieraz sa cena vrátila pod ňu aj pod EMA 50 (61,44 USD).
Nad trhom leží SMA 100 (62,33 USD), ktorá zostáva dôležitou úrovňou pre potvrdenie prípadného trendového obratu.
Indikátory:
CCI sa pohybuje pri neutrálnej hodnote, zatiaľ bez jasného signálu.
%R na úrovni okolo −65 naznačuje prepredaný stav, no stále bez známky obratu.
Objemy obchodov sú relatívne nízke, čo znižuje váhu pokusu o prieraz.
Zdroj: xStation5
