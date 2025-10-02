Ropa oslabuje štvrtý deň po sebe pre obavy z nadbytku ponuky

Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v klesajúcom trende už štvrtý deň v rade, pričom dôvodom sú pretrvávajúce obavy z nadmernej ponuky na globálnom trhu. Brent klesol o 0,8 % na 64,83 USD za barel, čo predstavuje najnižšiu úroveň od júna. Americká WTI zaznamenala rovnaký pokles a obchodovala sa za 61,26 USD za barel.
Na nálade investorov sa negatívne podpisuje možné zvýšenie produkcie zo strany OPEC+, ktorý zvažuje navýšiť ťažbu až o 500 000 barelov denne v novembri, teda trojnásobok októbrového navýšenia. Podľa zdrojov by tento krok mohla iniciovať najmä Saudská Arábia, ktorá sa snaží získať späť stratený podiel na trhu.
Situáciu navyše zneistila možná hrozba vládneho shutdownu v USA, čo posilnilo obavy ohľadom globálneho ekonomického výhlaďu.
Macquarie a ďalšie banky varujú pred možným „superprebytkom“ ropy, čo ďalej tlačí ceny nadol. Jorge Montepeque z Onyx Capital Group uviedol, že tieto predikcie ovplyvnili náladu na trhu.
Geopolitická situácia taktiež prispieva k nestabilite. G7 plánuje ďalší tlak na Rusko, vrátane sankcií proti subjektom, ktoré napomáhajú obchádzaniu embarga. Zároveň USA poskytnú Ukrajine spravodajské informácie pre útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, čo môže potenciálne ohroziť dodávky z Ruska. Analytici však upozorňujú, že pokiaľ nedôjde k reálnemu narušeniu, vplyv na ceny bude obmedzený.
Na druhej strane, dopyt čiastočne podporuje Čína, ktorá zvyšuje zásoby, čo bráni výraznejšiemu poklesu cien.
Z fundamentálneho hľadiska situáciu ďalej zaťažila stredajšia správa EIA (Energy Information Administration), ktorá ukázala nárast zásob ropy o 1,8 milióna barelov, zatiaľ čo trh očakával rast len o 1 milión. Rástli aj zásoby benzínu a destilátov, čo odráža slabnúci dopyt aj nižšiu rafinérsku aktivitu.
Z pohľadu trhu sa ropa aktuálne nachádza pod tlakom krátkodobého prevýšenia ponuky nad dopytom, pričom riziká spojené s geopolitikou a makroekonomickou neistotou naďalej pretrvávajú.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena OIL.WTI pokračuje vo výraznom klesajúcom trende a aktuálne sa obchoduje okolo 61,56 USD za barel. Klesajúca trendová línia zostáva nedotknutá a potvrdzuje pokračujúci tlak predajcov. Kĺzavé priemery EMA 50 (62,30 USD) a SMA 100 (63,35 USD) boli jasne prerazené smerom nadol, čo je silný medvedí signál a znamená prevahu predajcov na trhu. CCI dosahuje extrémnu prepredanosť na hodnote -173,7, čo naznačuje, že cena je výrazne pod tlakom, ale môže sa blížiť krátkodobému obratu alebo korekcii. Williams %R sa nachádza na hodnote -73, teda hlboko v pásme prepredanosti.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.