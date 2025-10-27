CEO Genco: Plány Číny ohľadom sóje sú kľúčové pre suchú námornú prepravu

- Nákupy sóje zo strany Číny majú priamy vplyv na objem námornej prepravy sypkých komodít.
- Genco sleduje, či k nákupom dôjde ešte tento rok, alebo až po vyčerpaní zásob v Číne.
- Výsledky obchodných rokovaní medzi USA a Čínou môžu výrazne ovplyvniť lodný trh.
- Genco sa zatiaľ darí prenášať zvýšené náklady na zákazníkov, čím chráni svoju ziskovosť.
Vývoj v obchodných rokovaniach medzi Čínou a Spojenými štátmi má zásadný dopad na trh s námornou prepravou sypkých komodít, najmä pokiaľ ide o sóju, uviedol John C. Wobensmith, generálny riaditeľ spoločnosti Genco Shipping & Trading Ltd.
Podľa Wobensmitha zostáva hlavnou otázkou, či Čína obnoví nákupy americkej sóje ešte tento rok, alebo využije existujúce zásoby a nákupy presunie na budúci rok. V rozhovore pre Bloomberg TV uviedol, že „niet pochýb, že dohoda o sóji bude uzavretá, otázkou je len načasovanie nákupov.“
Kľúčový obchodný tok pre prepravcov
Sója patrí medzi najdôležitejšie poľnohospodárske komodity v rámci suchej námornej dopravy (dry-bulk), pričom najväčší objem putuje z USA do Číny. Oneskorenie alebo prerušenie týchto tokov má priamy dopad na vyťaženosť kapacít prepravných spoločností, vrátane Genco.
Aj keď obchodní vyjednávači cez víkend oznámili čiastočnú dohodu a obnovenie niektorých nákupov sóje, zásadné sporné body pretrvávajú. Výsledok očakávaného stretnutia Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga bude pravdepodobne rozhodujúci pre konkrétny objem a načasovanie dodávok.
Daňové náklady prenášané na zákazníkov
Genco podľa svojho CEO zatiaľ úspešne prenáša zvýšené náklady spojené s obchodnou vojnou – napríklad vyššie clá – priamo na svojich zákazníkov. Tým si firma udržuje ziskovosť aj napriek geopolitickým tlakom.
Graf GNK.US (D1)
Akcie spoločnosti Genco Shipping & Trading sa po prudkom poklese z maxima okolo 19 USD začínajú stabilizovať a aktuálne sa obchodujú na úrovni 16,20 USD. Cena sa vracia nad 100-denný kĺzavý priemer SMA (15,95 USD) a testuje 50-dennú EMA (16,65 USD), ktorá v súčasnosti plní úlohu najbližšej rezistencie. RSI (44,8) ukazuje na neutrálne až mierne negatívne momentum, pričom nie je ani v prepredanej, ani v prekúpenej zóne. MACD zostáva v negatívnom pásme, no histogram znižuje svoju zápornú hodnotu, čo môže signalizovať oslabovanie klesajúceho trendu a potenciálne býčie momentum.
Návrat nad SMA 100 je pozitívnym signálom a naznačuje, že býci opäť získavajú kontrolu nad cenou. Ak by cena prekonala EMA 50, mohlo by to byť spúšťacím momentom pre ďalší rast smerom k úrovniam 17,10–17,75 USD. Naopak, neúspešný prielom by mohol viesť k opätovnému testu podpory v pásme 15,15–15,50 USD.
Zdroj: xStation5
