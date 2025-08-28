CEO Palantiru Alex Karp predal akcie za viac než 60 miliónov USD – rutinná operácia počas chladenia AI sektoru

Alex Karp, generálny riaditeľ spoločnosti Palantir Technologies, nedávno predal akcie v hodnote viac než 60 miliónov USD. Táto transakcia bola bežného charakteru a slúžila na pokrytie daňových záväzkov z vestovaných obmedzených akcií v čase, keď investorov znepokojuje trend v sektore umelé inteligencie.
Na konci minulého týždňa bol podaný Form 4 do SEC, ktorý odhaľuje predaj 409 072 akcií Palantir, za ceny v rozmedzí od 142,46 do 157,56 USD za kus. Tento predaj bol automaticky naplánovaný na pokrytie daní súvisiacich s vestovaním obmedzených akcií, nie ako prejav straty dôvery v firmu.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Po transakcii Karp stále vlastní približne 6,43 milióna akcií Palantir, ktoré majú hodnotu presahujúcu miliardu dolárov.
Akcie Palantiru zaznamenali tento rok značný rast – viac než 100 % – no v posledných dňoch čelia poklesu. Akcie zostupujú už šesť dní v rade, najdlhšie od apríla 2024. Tento trend poukazuje na rastúci skepticizmus voči vysokému oceneniu AI sektoru, posilnený vyjadreniami CEO OpenAI a kritickými štúdiami o komerčnej životaschopnosti generatívnej AI.
Obzvlášť sa očakávajú výsledky spoločnosti NVIDIA, ktorú trh vníma ako kľúčový indikátor dopytu v AI a polovodičovom priemysle, čo by mohlo ovplyvniť náladu aj okolo Palantiru.
V širšom kontexte ide o súčasť väčšieho predajného trendu zo strany Karpa: od začiatku roku 2024 predal akcie za približne 1,9 miliardy USD. Plánoval tiež ďalší predaj 10 miliónov akcií v hodnote okolo 800 miliónov USD do septembra 2025, no tento plán bol zrušený v marci z dôvodu kolísania ceny akcií.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.