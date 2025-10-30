Cheniere profituje z rastúceho globálneho dopytu po LNG, zisk medziročne vzrástol

- Zisk spoločnosti Cheniere Energy vzrástol na 1,05 mld. USD, predovšetkým vďaka silnému globálnemu dopytu po LNG.
- Tržby zo segmentu LNG vzrástli na 4,30 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 21 %.
- Projekt Corpus Christi Stage 3 je dokončený na 90,5 % a po ukončení navýši kapacitu o 10 MTPA.
- Aj napriek tomu, že firma nenaplnila očakávania ohľadom zisku EBITDA, akcie v premarkete vzrástli o 1,8 %.
Spoločnosť Cheniere Energy, najväčší americký vývozca skvapalneného zemného plynu (LNG), oznámila za tretí štvrťrok medziročný nárast čistého zisku na 1,05 miliardy USD (4,75 USD na akciu), oproti 893 miliónom USD (3,93 USD/akcia) v rovnakom období minulého roka. K rastu prispel predovšetkým silný dopyt po LNG v Európe a Ázii, vďaka čomu vzrástli tržby zo segmentu LNG na 4,30 miliardy USD, oproti 3,55 miliardy USD pred rokom.
V reakcii na výsledky akcie spoločnosti posilnili v premarkete o 1,8 %.
Spojené štáty si upevňujú pozíciu svetovej jednotky v exporte LNG, pričom podľa údajov americkej EIA tento rok dosiahnu menovitú kapacitu 115 miliónov ton ročne (MTPA). Vývoz v septembri dosiahol rekordných 9,1 milióna metrických ton. Cheniere v samotnom treťom štvrťroku exportovala 163 tankerov LNG, čo predstavuje medziročný nárast o 3 %.
Významným motorom ďalšieho rastu je ambiciózny plán spoločnosti zdvojnásobiť produkciu na 90 MTPA, najmä vďaka rozšíreniu vývozných zariadení v lokalitách Sabine Pass a Corpus Christi. Projekt Corpus Christi Stage 3 v južnom Texase, ktorý má pridať 10 MTPA ku súčasnej kapacite 15 MTPA, bol ku koncu septembra dokončený na 90,5 %.
Na druhej strane Cheniere nenaplnila očakávania analytikov, keď oznámila upravený zisk EBITDA vo výške 1,61 miliardy USD, zatiaľ čo trhový konsenzus (podľa LSEG) predstavoval 1,66 miliardy USD. Za týmto rozdielom stojí najmä nižší príspevok z niektorých obchodných a portfóliových optimalizačných aktivít.
Graf LNG.US (H1)
Akcie spoločnosti Cheniere Energy pokračujú v klesajúcom trende a aktuálne sa obchodujú na úrovni 210,87 USD, čím sa dostali pod dôležitú hranicu podpory a blížia sa k lokálnemu minimu z polovice októbra. Cena sa nachádza hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (218,72 USD) a SMA 100 (222,19 USD), čo potvrdzuje silné medvedie momentum.
Zdroj: xStation5
