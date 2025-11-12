Chevron zrýchľuje: Cieľom je 10 % ročný rast cash flow a ďalšie úspory do roku 2030

- Chevron plánuje rast voľného cash flow a ziskov o viac než 10 % ročne do roku 2030.
- Kapitálové výdavky budú znížené, náklady optimalizované pomocou technológií a reštrukturalizácie.
- Produkcia porastie stabilne o 2–3 % ročne.
- Spoločnosť investuje do využitia AI a energetickej podpory pre dátové centrá.
Americká ropná spoločnosť Chevron predstavila na dni investorov nové ambiciózne ciele, ktoré počítajú s rastom voľného peňažného toku o viac než 10 % ročne až do roku 2030. Spoločnosť zároveň plánuje zvyšovať ťažbu ropy a plynu a ďalej znižovať prevádzkové náklady aj kapitálové výdavky.
Nové výhľady prichádzajú po dokončení akvizície spoločnosti Hess za 55 miliárd USD, ktorú Chevron uzavrel v júli 2025. Transakcia bola dlhodobo brzdená regulačnými procesmi, čo oddialilo zverejnenie dlhodobých plánov.
Podľa finančnej riaditeľky Eimear Bonner sa Chevron bude opierať o „kvalitné aktíva, silnú rozvahu a disciplinovaný investičný program“, čo mu umožní prosperovať aj v prostredí nižších cien ropy. Spoločnosť pracuje s konzervatívnym scenárom ceny 70 USD za barel ropy Brent, pričom aj pri poklese k 50 USD za barel by si mala udržať schopnosť financovať investície aj dividendy.
Kľúčové ciele a zmeny:
-
Rast voľného cash flow a zisku na akciu o viac než 10 % ročne do roku 2030
-
Ťažba ropy a plynu porastie tempom 2–3 % ročne (aktuálne 4,1 mil. barelov ekvivalentu denne)
-
Zníženie kapitálových výdavkov na 18–21 miliárd USD ročne (predtým 19–22 miliárd)
-
Zvýšenie plánovaných úspor na 3–4 miliardy USD do konca roka 2026 (predtým 2–3 miliardy)
Z týchto úspor bude:
-
2 miliardy USD dosiahnuté reštrukturalizáciou a zjednodušením organizácie
-
1 miliarda USD prostredníctvom technológií a vzdialeného monitoringu prevádzky
Nové projekty a dôraz na technológie
Chevron oznámil, že pripravuje projekt napájania AI dátového centra zemným plynom v Západnom Texase, ktorý by mal byť spustený v roku 2027. Aktuálne prebiehajú rokovania s potenciálnymi odberateľmi, medzi ktorými sú OpenAI a Meta, pričom rozhodnutie o investícii sa očakáva v roku 2026.
Bonner zároveň uviedla, že Chevron zvýši rozpočet na prieskum nových ložísk a zapojí umelú inteligenciu na rýchlejšiu analýzu geologických údajov – s cieľom skrátiť časovú náročnosť projektov, ktoré tradične trvajú aj niekoľko rokov.
Graf CVX.US (D1)
Akcie spoločnosti Chevron sa aktuálne obchodujú na úrovni 156,00 USD, čo znamená mierne prerazenie nad kĺzavé priemery. Cena sa nachádza nad EMA 50 (154,48 USD) aj nad SMA 100 (153,90 USD), čo technicky značí prechod do býčieho nastavenia a potenciálny začiatok novej rastovej fázy.
RSI osciluje okolo hodnoty 53, teda v neutrálnej zóne, čo dáva akciám priestor pre ďalší rast bez rizika prekúpenia.
Z krátkodobého hľadiska bude kľúčové, či sa akciám podarí udržať nad oboma kĺzavými priemermi, čím by sa potvrdil návrat k rastu. Prípadné odmietnutie súčasných úrovní by však mohlo viesť k návratu späť k pásmu 152 USD, kde sa nachádza krátkodobá technická podpora.
Zdroj: xStation5
