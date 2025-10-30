Chipotle: Po tržbách pod tlakom, dvojciferný pokles

Chipotle je jedným zo symbolov fast foodu v USA. Spoločnosť zverejnila výsledky, po ktorých akcie prudko klesli, a to aj napriek prekročeniu trhového konsenzu. Firma zlyhala v mimoriadne dôležitej oblasti, čím investorom signalizovala, že súčasný a očakávaný rast je takmer nemožné dosiahnuť. Po zverejnení akcie klesli približne o 16 %.
Na prvý pohľad výsledky pôsobia dobre na firmu tohto rozsahu:
-
Tržby vzrástli o 3,0 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast vyše 7 %
-
Upravený zisk na akciu (EPS) vzrástol o 7,4 %
-
Štedrý spätný odkup akcií vo výške 686,5 milióna USD
-
Plánované otvorenie viac než 315 pobočiek v roku 2025 a minimálne 350 v roku 2026
Kde je teda problém? Ďalšie časti finančnej správy prinášajú čoraz viac sklamaní a hrozieb:
-
Pokles prevádzkovej a reštauračnej marže na 15,9 % a 24,5 %
-
Porovnateľné tržby (Like-for-like): len +0,3 %
Trh mal vysoké očakávania. Chipotle si v rokoch 2023–2024 viedol veľmi dobre. Atraktívne vernostné programy a zlepšenie prevádzky výrazne zvýšili tržby. V polovici roka 2024 sa však objavili prvé signály, že tempo rastu je neudržateľné.
Chipotle je pod tlakom z dvoch hlavných smerov.
Prvým je trhové riziko – významná časť ponuky zahŕňa hovädzie mäso, ktorého cena tento rok prudko vzrástla v dôsledku napätia a slabín v odvetví. To však nie je všetko. Druhá hrozba je oveľa vážnejšia a trvalejšia – a manažment o nej otvorene hovorí.
Cieľoví zákazníci reťazca – ľudia vo veku 25–35 rokov a domácnosti s ročným príjmom do 100 000 USD – tvoria približne 40 % tržieb. Ako firma priznáva, dopyt v tejto kľúčovej skupine sa prepadáva. Nezamestnanosť a indikátory spotrebiteľského sentimentu síce vyzerajú stabilne, no nezachytávajú závažnosť situácie. Mladšia a chudobnejšia časť spoločnosti pociťuje dôsledky inflácie a tlaku na trhu práce oveľa intenzívnejšie, a nezískava žiadne výhody z rastu cien aktív – práve naopak. A nejde o ojedinelé zlyhanie Chipotle. Podľa Reuters ide o širší trend v celom odvetví, čo sa odráža vo výsledkoch konkurentov.
Spoločnosť už tretíkrát tento rok znížila výhlaď – teraz počíta s poklesom „LfL“ v pásme nízkych jednotiek percent v roku 2025.
Zároveň deklaruje „pomalý a opatrný“ prístup k zvyšovaniu cien. Nepretavenie všetkých nákladov do cien síce spôsobí krátkodobý tlak na marže, no umožní udržať si širšiu zákaznícku bázu. Medzitým má rýchla expanzia siete zabezpečiť potenciál škálovania. Tieto nápravné kroky majú dlhodobý potenciál, no mnohí investori očakávajú rast tu a teraz.
CMG.US (D1)
Zdroj: xStation5
