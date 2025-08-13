viac
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 71 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
CHN.cash rastie o 2,6 % 📈 Čínske akcie na vzostupe

19:02 13. augusta 2025

Čínske spoločnosti (ADRs) dnes patria medzi najvýkonnejšie tituly na americkom trhu, zatiaľ čo futures na čínsky index HSCEI (CHN.cash) rastú o viac než 2,6 % a dosahujú lokálne maximá z júla. Napriek zmiešaným makroekonomickým údajom z Číny a absencii „uspokojivého“ stimulačného programu na podporu domáceho dopytu sa čínske akcie stali „magnetom“ pre zahraničný kapitál, ktorý hľadá expozíciu mimo USA. Vyššie americké clá, ktoré mali nadobudnúť účinnosť tento týždeň, boli odložené o ďalších 90 dní.

  • Dôvody tohto výkonu môžu zahŕňať relatívne atraktívne ocenenie, posun v kapitálovej politike smerom k väčšej podpore „budovania trhovej hodnoty“ firiem, vládnu podporu akciového trhu (ktorá predstavuje „výzvu“ pre západné trhy) a pokles geopolitického rizika.
  • Čína aj USA sa snažia zostať na diplomatickej ceste napriek „treniam“, čo zároveň znižuje riziko potenciálneho vyradenia čínskych spoločností z amerických búrz, keďže obe krajiny vyjadrujú vôľu ťažiť z obojstranného „kapitalistického“ prístupu k voľným trhom (hoci s určitými, niekedy významnými, obmedzeniami).
  • USA umožnili Číne prístup k starším AI architektúram čipov od Nvidie a AMD, čo potenciálne naznačuje, že niektoré strategické trenice sa postupne vyrovnávajú. Na druhej strane mohli USA dospieť k záveru, že Čína už disponuje podobnou technológiou (Huawei), čím odpadá strategický záujem blokovať predaj domácim firmám.

Washington v poslednom období taktiež zmiernil svoju rétoriku ohľadom Taiwanu, zatiaľ čo Trump odmietol stretnutie s prezidentkou ostrova, aby sa vyhol eskalácii napätia s Pekingom. Zdá sa, že hlavným motorom rastu v Číne bude postupne rastúci úverový impulz, pričom ďalšie podporné programy na centrálnej úrovni môžu ešte len prísť. Oslabujúci americký dolár a rastúca nálada na Wall Street navyše podporujú dopyt na rozvíjajúcich sa trhoch, kde majú čínske akcie veľkú váhu.

Zdroj: xStation5

Akcie Alibaby (BABA.US) rastú o viac než 3 %, približujú sa k rekordným úrovniam a prerážajú nahor z trojuholníkovej formácie, čo potenciálne otvára cestu k otestovaniu oblasti 140 USD v strednodobom horizonte.

Zdroj: xStation5

 

 

Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.

