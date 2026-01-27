Čínska Anta Sports kupuje takmer tretinu akcií Pumy za 1,8 miliardy dolárov

- Anta Sports kúpi 29 % podiel v Pume za 1,8 miliardy USD, čím sa stane jej najväčším akcionárom.
- Plné prevzatie spoločnosti Anta vylúčila, no plánuje získať miesta v predstavenstve.
- Pre Pumu môže dohoda znamenať lepší prístup na čínsky trh a reštart pod vedením nového CEO.
- Artemis, vlastnená rodinou Pinaultovcov, sa vďaka predaju zbaví časti svojho dlhu a presmeruje investície inam.
Spoločnosť Anta Sports, najväčší čínsky výrobca športového oblečenia, oznámila, že získa 29,06 % podiel v nemeckej značke Puma za 1,5 miliardy eur (1,8 miliardy dolárov). Akcie odkúpi od francúzskej rodiny Pinaultovcov, ktorá investíciu držala prostredníctvom svojej holdingovej spoločnosti Artemis. Touto transakciou sa Anta stane najväčším akcionárom spoločnosti Puma.
Anta zaplatí 35 eur za akciu v hotovosti, čo predstavuje 62 % prémiu oproti pondelňajšej záverečnej cene akcií Puma (21,63 EUR). Transakcia prichádza v čase, keď sa Puma snaží o obrat po strate trhového podielu v prospech silnejších konkurentov ako Nike a Adidas, a zároveň čelí tlaku nových značiek ako New Balance či Hoka. Nový CEO Arthur Hoeld oznámil v roku 2025 reštrukturalizačný plán, ktorý zahŕňa zúženie produktovej ponuky, marketingové zmeny a prepustenie 900 zamestnancov.
Pre Antu ide o ďalší krok v expanzii mimo čínskeho trhu. Firma už vlastní známe značky ako Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport alebo Maia Active a kontroluje aj Amer Sports, do ktorého patria značky ako Salomon, Wilson či Atomic. Anta tak pokračuje v budovaní silného medzinárodného portfólia a očakáva, že Puma vhodne doplní jej súčasné značky.
Podľa predsedu predstavenstva Anty, Dinga Shizhonga, má Puma výrazný nevyužitý potenciál a jej akcie nezodpovedali skutočnej hodnote značky. Zároveň však vylúčil úplné prevzatie spoločnosti – Anta plánuje získať len miesta v predstavenstve.
Na burzách bola reakcia okamžitá. Akcie Pumy vzrástli v premarkete o 15 %, zatiaľ čo Anta pridala 1,6 %, čím prekonala rast širšieho hongkonského indexu. Podľa analytikov Citigroup má Anta silnú históriu úspešných akvizícií a transformácií západných značiek, čo zvyšuje dôveru v jej schopnosť obnoviť rast Pumy.
Francúzska skupina Artemis označila predaj podielu za súčasť svojej stratégie zamerať sa na kontrolované a strategické investície, keďže podiel v Pume bol označený ako „nestrategický.“ Akvizícia však musí prejsť antimonopolným konaním a regulačnými schváleniami, vrátane hlasovania akcionárov Anty a súhlasov v Číne aj ďalších jurisdikciách.
Graf PUM.DE (D1)
Akcie spoločnosti Puma dnes reagovali na správu o vstupe čínskej spoločnosti Anta Sports, ktorá získa 29 % podiel, prudkým rastom hneď po otvorení trhu. Cena sa vyšplhala až na úroveň 26,15 EUR, čo predstavuje skokový nárast ako reakciu trhu na pozitívnu správu o novom strategickom investorovi. Tento výrazný rast však nevydržal dlho a došlo k výraznému výberu ziskov, pričom cena sa stiahla späť na aktuálnu úroveň 23,37 EUR.
Z technického hľadiska však došlo k prielomu nad dôležité kĺzavé priemery – EMA 50 (21,20 EUR) aj SMA 100 (20,43 EUR), ktoré teraz môžu fungovať ako nová podpora. RSI sa posunul na 56,6 bodu, teda do pozitívneho pásma, no stále ďaleko od prekúpenej oblasti.
Zdroj: xStation5
