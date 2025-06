Circle Internet Group na novom historickom maxime po vyjadreniach CEO 📈

Po─Źas v├şkendu zverejnil gener├ílny riadite─ż Circle Internet Group pr├şspevok o stablecoinoch, v ktorom uviedol, ┼że t├íto technol├│gia sa pr├íve nach├ídza na prahu svojho ÔÇ×iPhone momentuÔÇť. Ide o f├ízu, ke─Ć v├Żvoj├íri po celom svete za─Ź├şnaj├║ objavova┼ą pln├Ż potenci├íl tejto technol├│gie. Stablecoiny s├║ st├íle len v po─Źiato─Źnom ┼ít├ídiu ┼íir┼íej adopcie a Circle m├í pod─ża analytikov ve─żmi siln├║ v├Żchodiskov├║ poz├şciu na potenci├ílny rast trhu.

Spolo─Źnos┼ą by mohla profitova┼ą aj z novej legislat├şvy, ktor├í je aktu├ílne prerok├║van├í v americkom Sen├íte. N├ívrh z├íkona m├í za cie─ż vytvori┼ą legislat├şvne prostredie pre vyu┼ż├şvanie stablecoinov. To by mohlo nielen posilni┼ą samotn├Ż trh, ale tie┼ż podpori┼ą spolo─Źnosti, ktor├ę sp─║┼łaj├║ z├íkonn├ę po┼żiadavky. Vzh─żadom na siln├ę postavenie Circle investori o─Źak├ívaj├║, ┼że firma z├şska v├Ą─Ź┼íiu odolnos┼ą vo─Źi potenci├ílnej konkurencii zo strany nov├Żch emitentov stablecoinov.

Akcie Circle Internet Group vzr├ístli od IPO viac ne┼ż p├Ą┼ąn├ísobne

Zdroj: xStation

 

