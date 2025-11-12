Circle prekonal očakávania vďaka rastu USDC, tržby vzrástli o 76 %

- Zisk na akciu vo výške 36 centov prekonal očakávania (22 centov).
- Tržby a výnosy z rezerv vzrástli o 76 % na 739,8 mil. USD.
- Obeh USDC dosiahol 73,7 miliardy USD, čo je viac než dvojnásobok oproti minulému roku.
- Akcie klesli kvôli zvýšeným odhadovaným nákladom, firma však pokračuje v investíciách a diverzifikácii príjmov.
Spoločnosť Circle, vydavateľ stablecoinu USDC, prekvapila trh pozitívnymi výsledkami za tretí štvrťrok 2025. Firma oznámila zisk 36 centov na akciu, čím výrazne prekonala odhady analytikov, ktoré podľa agentúry LSEG predstavovali 22 centov.
Hlavným ťahúňom výsledkov bol prudký nárast obehu USDC, ktorý medziročne vzrástol na 73,7 miliardy USD – čo je viac než dvojnásobok oproti minulému roku. Circle profituje z rezervných výnosov plynúcich z investovania fiat prostriedkov, ktorými je USDC krytý (najmä vo forme amerických štátnych dlhopisov a hotovosti).
Celkové tržby a výnosy z rezerv dosiahli za štvrťrok končiaci 30. septembra hodnotu 739,8 milióna USD, čo predstavuje 76 % medziročný nárast a zároveň prekročilo odhady trhu (700,5 milióna USD).
Napriek silným výsledkom však akcie pred otvorením trhu klesli o 3 %. Dôvodom bolo oznámenie, že firma zvyšuje výhľad prevádzkových nákladov na celý rok do pásma 495–510 miliónov USD – v dôsledku vyšších investícií do rozvoja platformy a rastúcich daňových povinností. Firma sa taktiež pripravuje na očakávané zníženie úrokových sadzieb, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť výnosy z rezerv.
Súčasťou dlhodobej stratégie diverzifikácie príjmov je aj projekt Arc – nová verejná blockchainová sieť zameraná na platby pomocou stablecoinov, ktorá má podporiť medzinárodné zúčtovanie, platby obchodníkom a decentralizované financie (DeFi).
K rastu celého sektora prispieva aj posun v regulácii. Tento rok vstúpil do platnosti tzv. Genius Act, ktorý v rámci administratívy Donalda Trumpa ustanovil právny rámec pre stablecoiny kryté dolárom, čím posilnil bezpečnosť digitálnych platieb a ambíciu USA stať sa lídrom v oblasti kryptomien.
Graf CRCL.US (D1)
Akcie spoločnosti Circle napriek pozitívnym výsledkom za 3. štvrťrok naďalej vykazujú slabnúce technické nastavenie. Aktuálne sa obchodujú na úrovni 98,01 USD, čo predstavuje dlhodobý klesajúci trend od vrcholu v júli 2025. RSI sa pohybuje na hodnote 36,6, teda tesne nad prepredanou zónou, čo môže signalizovať slabnúci predajný tlak, no zatiaľ bez známok obratu trendu.
Zdroj: xStation5
