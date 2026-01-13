Čistý zisk JP Morgan klesol o 7 % pre slabé výsledky investičného bankovníctva

JPMorgan Chase odštartoval výsledkovú sezónu zmiešanými signálmi, pričom akcie v premarket obchodovaní zostali bez výraznej zmeny (aktuálne okolo 325 USD). Banka ukončila rekordný rok 2025 najvyššími ročnými tržbami v histórii na úrovni 182 miliárd USD, hoci štvrťročný zisk bol ovplyvnený strategickým prevzatím portfólia Apple Card.
Akcie JPM klesli k úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu, ovplyvnené opatrnosťou pred zverejnením výsledkov a nedávnymi komentármi Donalda Trumpa o zavedení stropu na kreditné sadzby. Pokles prelomil dôležitú podporu okolo 330 USD, ktorá zodpovedala 30-dňovému exponenciálnemu kĺzavému priemeru (EMA30). Tento prielom naznačuje, že rýchly návrat k nedávnym maximám je nepravdepodobný a otvára priestor pre hlbšiu korekciu smerom k 100-dňovému EMA (EMA100).
Zdroj: xStation5
Opatrnosť napriek pozitívnym číslam
Banka v štvrtom štvrťroku oznámila čistý zisk 13 miliárd USD, čo predstavuje medziročný pokles o 7 %. Po očistení o rezervu 2,2 miliardy USD na akvizíciu Apple Card dosiahol zisk na akciu (EPS) 5,23 USD, čo výrazne prekonalo očakávania Wall Street (4,85 USD). (Celkový EPS: 4,63 USD)
Generálny riaditeľ Jamie Dimon označil ekonomiku za „odolnú“, no zároveň varoval pred „pretrvávajúcou infláciou“ a geopolitickými rizikami.
Akcie najprv vzrástli o 1 % po zverejnení silného výhľadu na rok 2026 – banka očakáva čistý úrokový výnos na úrovni 95 miliárd USD. Napriek tomu celkové sklamanie z EPS a výkonnosť poháňaná najmä prémiovými klientmi vyvolali opatrnosť investorov, a to aj napriek Dimonovmu optimizmu ohľadom vývoja americkej ekonomiky. V premarket obchodovaní tak akcie klesli o cca 0,15–0,2 %.
Hlavné výsledky:
-
Čistý zisk: 13,03 miliardy USD (−7 % r/r)
-
Zisk na akciu (EPS): 4,63 USD (−4 % r/r)
-
Pozn.: upravený EPS dosiahol 5,23 USD
-
-
Upravené tržby: 46,77 miliardy USD vs. odhad 46,35 miliardy USD (prekročenie)
-
Čistý úrokový výnos: 25,11 miliardy USD (+7 % r/r) vs. odhad 24,99 miliardy USD (prekročenie)
Obchodovanie a investičné bankovníctvo:
-
Obchody s akciami: 2,86 miliardy USD (+40 % r/r) vs. odhad 2,7 miliardy USD (prekročenie)
-
FICC (obchodovanie s dlhopismi a komoditami): 5,38 miliardy USD (+7,5 % r/r) vs. odhad 5,27 miliardy USD (prekročenie)
-
Výnosy z investičného bankovníctva: 2,55 miliardy USD (−1,9 % r/r) vs. odhad 2,65 miliardy USD (nesplnenie)
-
Pozn.: Príjmy z akciových a dlhopisových emisií nedosiahli očakávania, pričom emisie akcií klesli o 16 % r/r
-
Úvery a súvaha:
-
Rezervy na úverové straty: 4,66 miliardy USD (vrátane rezerv na Apple Card) vs. odhad 4,68 miliardy USD
-
Odpísané úvery (Net Charge-Offs): 2,51 miliardy USD vs. odhad 2,56 miliardy USD (lepší výsledok ako sa očakávalo)
-
Spravované aktíva: 4,79 bilióna USD vs. odhad 4,73 bilióna USD
