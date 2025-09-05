Citi odovzdáva správu 80 miliárd USD spoločnosti BlackRock: reštrukturalizácia wealth managementu pokračuje

Citigroup oznámila, že uzavrela dohodu so spoločnosťou BlackRock, ktorá novozíska správu aktív v hodnote približne 80 miliárd USD pre klientov divízie privátneho bankovníctva. Tento krok je súčasťou širšej stratégie Citi na zefektívnenie wealth managementu a zameranie sa viac na poradenstvo a stratégiu, nie samotnú správu portfólií.
Partnerstvo s lídrom trhu
BlackRock, najväčší správca aktív na svete, už časť zo Citi spravovaných 635 miliárd USD klientskych investícií obhospodaroval. Táto nová dohoda výrazne rozširuje jeho úlohu a posilňuje strategickú spoluprácu medzi oboma firmami. BlackRock prevezme implementáciu investičných stratégií, zatiaľ čo klienti Citi budú naďalej dostávať poradenstvo od svojich bankárov v oblasti alokácie aktív a finančného plánovania.
Citi zároveň nasadí platformu Aladdin Wealth od BlackRocku, ktorá umožní lepšiu analýzu a správu portfólií privátnym bankárom aj investičným špecialistom.
Efektivita a úspora nákladov
Podľa analytika Christophera Marinaca z Janney Montgomery Scott je tento krok nielen logickým vyústením už existujúceho vzťahu medzi oboma firmami, ale aj spôsobom, ako môže Citi rýchlo znížiť náklady. Presun správy aktív na externého partnera umožní zefektívnenie prevádzky a vyššiu ziskovosť, čo zapadá do celkovej reštrukturalizácie pod vedením CEO Jane Fraserovej.
Súčasťou dohody, ktorej platnosť má začať v 4. štvrťroku 2025, je aj prechod vybraných zamestnancov CIM do BlackRocku, kde budú naďalej spravovať portfóliá pre klientov Citi.
Pre BlackRock dôležitý krok v raste
Pre BlackRock ide o významný prílev nových aktív a zároveň otvorenie dverí k privátnym investičným stratégiám Citi, čo je kľúčová oblasť, na ktorú sa firma v posledných rokoch zameriava. Spoločnosť má ambiciózny plán získať do roku 2030 až 400 miliárd USD v oblasti private markets, kde hľadá vyššie marže na rozdiel od nízkonákladových indexových stratégií.
V rámci tohto posunu BlackRock už v júni oznámil, že začne zahrňovať privátne aktíva do svojich dôchodkových plánov, ktoré dnes tvoria viac ako polovicu spravovaných prostriedkov.
C.US (D1)
Akcie Citigroup sa aktuálne obchodujú na úrovni 94,99 USD, čo je poblíž lokálnych maxím po silnom rastovom trende z prelomu jari a leta 2025.
- EMA 50 (91,17 USD) aj SMA 100 (82,70 USD) rastú a cena sa nachádza nad oboma kĺzavými priemermi, čo potvrdzuje býčie nastavenie trhu.
- RSI dosahuje 55,7, čo značí neutrálny až mierne pozitívny moment – stále je tu priestor na rast bez rizika prekúpenia.
- MACD zostáva nad signálnou líniou, aj keď histogram ukazuje mierne slabnutie tempa.
Akcie si udržiavajú silnú podporu v okolí EMA 50. Ak bude táto úroveň udržaná, môže dôjsť k ďalšiemu rastu smerom k psychologickej hladine 100 USD. Naopak prielom EMA by mohol otvoriť priestor ku korekcii smerom k 86–88 USD.
Zdroj: xStation5
BLK.US (D1)
Akcie BlackRock sa obchodujú okolo 1093,04 USD, v tesnej blízkosti 50-dňového kĺzavého priemeru, čo signalizuje možné oslabovanie rastového trendu.
- EMA 50 (1095,68 USD) je teraz testovaná, zatiaľ čo SMA 100 (1028,70 USD) stále rastie. Tento vývoj môže naznačovať začiatok korekčnej fázy.
- RSI sa nachádza na hodnote 46,6, teda pod neutrálnou zónou, čo značí slabnúcu nákupnú silu.
- MACD prekrížil signálnu líniu smerom nadol a histogram je negatívny, čo potvrdzuje momentálne negatívne momentum.
Z technického hľadiska môže byť rozhodujúca práve hladina EMA 50. Ak cena trvalo prerazí pod túto úroveň, mohol by nasledovať pokles ku kľúčovej podpore na úrovni SMA 100 (1028 USD). Naopak návrat nad EMA 50 by mohol obnoviť rastový trend a zacieliť na úrovne okolo 1140 USD.
Zdroj: xStation5
