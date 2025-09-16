Citi vidí Ether na konci roka na 4 300 USD, býčí scenár siaha až k 6 400 USD

Investičná banka Citigroup zverejnila svoju novú cieľovú cenu pre kryptomenu Ether (ETH) ku koncu roka 2025, ktorú stanovila na 4 300 USD. Tento odhad odráža rastúci investorský záujem o Ethereum, najmä v súvislosti s rozvojom stablecoinov, tokenizácie aktív a možností stakingu, ktoré robia Ether atraktívnejšou alternatívou oproti Bitcoinu.
Cieľová cena Citigroup síce zostáva pod historickým maximom 4 955 USD, ktoré ETH dosiahol minulý mesiac, ale predstavuje optimistický výhlaď vzhľadom na súčasnú volatilitu trhu. Podľa banky je aktuálna cena skôr poháňaná špekulatívnym sentimentom než fundamentmi, čo naznačuje krátkodobý pretlak nákupných objednávok.
Ether sa podľa Citi stáva preferovaným tokenom pre firmy hľadajúce aktívne výnosy vďaka možnosti stakingu – držitelia môžu získavať výnosy za účasť na zabezpečení siete Ethereum, na rozdiel od Bitcoinu, ktorý sa spolieha iba na cenové zhodnotenie.
Napriek tomu Citi očakáva, že ETF toky do Etheru budú nižšie než pri Bitcoine, čo môže spomaliť rast cien v prípade slabšieho inštitucionálneho záujmu.
Alternatívne scenáre podľa Citi:
Býčí scenár (6 400 USD): Silný rast aktivity v sieti, rozširujúca sa adopcia ethereum-aplikácií, tokenizácia a stablecoiny.
Medvedí scenár (2 200 USD): Oslabenie globálnej ekonomiky a pokles akciových trhov by mohli utlmiť investorský apetít riskovať.
Pre porovnanie, Standard Chartered nedávno zvýšil svoju cieľovú cenu pre ETH až na 7 500 USD, pričom poukazuje na väčšie zapojenie korporácií a potenciál rastu sektora stablecoinov až osemnásobne do roku 2028.
Celkovo je výhlaď pre Ether vnímaný ako pozitívny, no volatilný, so zameraním na rastúce využitie siete Ethereum mimo špekulatívne obchodovanie – čo môže byť kľúčom k dlhodobému rastu hodnoty ETH.
Graf Ethereum (D1)
Cena kryptomeny Ethereum (ETH) sa aktuálne pohybuje okolo úrovne 4 495 USD, pričom zostáva nad kĺzavými priemermi EMA 50 (4 192 USD) a SMA 100 (3 567 USD). Táto konfigurácia potvrdzuje pretrvávajúci býčí trend, ktorý trvá už niekoľko mesiacov.
Po dosiahnutí vrcholu v oblasti 4 940 USD cena prešla do postupnej konsolidácie, pričom sa stále drží v hornej časti rastového kanála. Momentum ukazuje hodnotu blízko 100, čo naznačuje udržané pozitívne tempo, hoci bez nového impulzu k prielomu.
Williams %R sa nachádza na -49, čo zodpovedá neutrálnej zóne bez známok prekúpenosti či prepredanosti.
Technicky je kľúčové, že Ethereum drží cenu nad EMA 50, ktorá funguje ako hlavná dynamická podpora. V prípade obnoveného nákupného záujmu by mohlo dôjsť k ďalšiemu testovaniu rezistencie pri 4 800–5 000 USD.
Naopak, pokles pod EMA 50 by mohol viesť ku korekcii smerom k oblasti 4 000 USD, kde sa zároveň nachádza predchádzajúca konsolidačná zóna.
Zdroj: xStation5
